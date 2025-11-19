Воронежская область под угрозой украинских ракет и беспилотников: карта атак БПЛА на 19 ноября

В Воронеже сообщали об угрозе атаки БПЛА Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ночью Воронежская область была атакована украинскими беспилотниками. На территории региона вводились режимы беспилотной и ракетной опасности. Это следует из сообщения местных властей.

Помимо этого, в ряде других регионов также сообщали об угрозе атаки БПЛА. В некоторых случаях главы региона сообщали об уничтожения вражеских дронов. Карта украинских атак на российские регионы 19 ноября — в материале URA.RU.

Условные обозначения Фото: URA.RU

Воронежская область

В ночь на 19 ноября в Воронежской области, в Бутурлиновском районе, была объявлена угроза непосредственного удара БПЛА. Позже был введен режим ракетной опасности, который был отменен в 04:00 по московскому времени. Об этом сообщал глава региона Александр Гусев в своем telegram-канале.

Угроза непосредственного удара БПЛА была введена и в Воронеже (03:45 по мск). А позже аналогичный режим был введен и в Лискинском районе (04:13 по мск).

Липецкая область

В Липецкой области сообщали об угрозе атаки БПЛА по всему региону. Следом «красный уровень» был отменен, но сохранялся режим «Воздушная опасность». Информацию опубликовал губернатор Игорь Артамонов.

Белгородская область

Об опасности атаки БПЛА сообщили в Алексеевском, Валуйском, Волоконовском, Вейделевском Красногвардейском, Красненском, Новооскольском, Ровеньском и Шебекинском муниципальных округах. Произошло это в 02:40 по московскому времени. Это следует из сообщения пресс-службы МЧС по Белгородской области.

Брянская область

Средствами ПВО было перехвачено три украинских БПЛА над Брянской областью. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.

«Над территорией Брянской области благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены три вражеских БпЛА самолетного типа», — указано в сообщении. Губернатор также отметил, что разрушений и пострадавших в результате нападения нет.

Херсонская область

По Херсонской области также сообщалось об опасности атаки БПЛА в регионе. Это следует из сообщения губернатора Владимира Сальдо.

Москва

Украинские БПЛА пытались атаковать и столицу с вечера 18 ноября. О первом сбитом беспилотнике стало известно в 18:23 по мск. Спустя 30 минут были сбиты еще два. И в 21:00 был перехвачен четвертый БПЛА. Информацию приводил мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале.

Костромская область

В Костромской области беспилотная опасность была объявлена в 18:43 по мск. Режим был отменен в 23:05 по мск. Об этом рассказал глава региона Сергей Ситников.

Ростовская область