Axios: спецпосланник Трампа отложил поездку в Турцию для встречи с Зеленским

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф не приедет на встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским в Турции. Об этом сообщили неназванные украинские и американские официальные лица.

«Уиткофф должен был встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду в Турции, но отложил свою поездку», — отмечает американский новостной веб-сайт Axios . В материале не указывается, на какую дату перенесена поездка Уиткоффа.

Ранее Зеленский анонсировал «важную встречу» в Турции, целью которой, по его словам, якобы должно было стать возобновление переговоров и обменов пленными. Об этом пишет MK.RU. Американское агентство Reuters после этого сообщило, что Уиткофф также направляется в Турцию «запланированных переговоров» с Зеленским. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия о планах Зеленского проинформирована не была, ни на какую встречу ее не приглашали.