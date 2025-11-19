Axios: спецпосланник Трампа отложил поездку в Турцию для встречи с Зеленским
США отложили переговоры с Украиной
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф не приедет на встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским в Турции. Об этом сообщили неназванные украинские и американские официальные лица.
«Уиткофф должен был встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду в Турции, но отложил свою поездку», — отмечает американский новостной веб-сайт Axios. В материале не указывается, на какую дату перенесена поездка Уиткоффа.
Ранее Зеленский анонсировал «важную встречу» в Турции, целью которой, по его словам, якобы должно было стать возобновление переговоров и обменов пленными. Об этом пишет MK.RU. Американское агентство Reuters после этого сообщило, что Уиткофф также направляется в Турцию «запланированных переговоров» с Зеленским. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия о планах Зеленского проинформирована не была, ни на какую встречу ее не приглашали.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.