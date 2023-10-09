Белый дом: США повременят с отправкой войск в Израиль

10 октября 2023 в 02:34 Размер текста - 17 +

США вмешается в конфликт, если потребуется защитить свои интересы Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Соединенные штаты Америки (США) пока не намерены отправлять своих военных в Израиль. В решении этого вопроса они намерены руководствоваться исключительно интересами нацбезопасности, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. «У нас пока нет планов размещать войска в Израиле, но, повторюсь, мы всегда будем руководствоваться нашими интересами», — заявил Кирби в эфире телекомпании CBS. Он добавил, что США всегда будут делать необходимое для защиты своих интересов в сфере национальной безопасности. Именно поэтому они направили авианосную группу в восточную часть Средиземного моря. Ранее политолог Константин Блохин заявил, что ожидает смещение внимания Запада с Украины на Израиль. Для США Израиль — это аванпост свободы, демократии на Ближнем Востоке. Но если произойдет расширение конфликта и будет угроза национальной безопасности Израиля, то хочет Америка или нет, придется ей вовлечься в этот конфликт, пишет RT.

Соединенные штаты Америки (США) пока не намерены отправлять своих военных в Израиль. В решении этого вопроса они намерены руководствоваться исключительно интересами нацбезопасности, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. «У нас пока нет планов размещать войска в Израиле, но, повторюсь, мы всегда будем руководствоваться нашими интересами», — заявил Кирби в эфире телекомпании CBS. Он добавил, что США всегда будут делать необходимое для защиты своих интересов в сфере национальной безопасности. Именно поэтому они направили авианосную группу в восточную часть Средиземного моря. Ранее политолог Константин Блохин заявил, что ожидает смещение внимания Запада с Украины на Израиль. Для США Израиль — это аванпост свободы, демократии на Ближнем Востоке. Но если произойдет расширение конфликта и будет угроза национальной безопасности Израиля, то хочет Америка или нет, придется ей вовлечься в этот конфликт, пишет RT.