Белый дом: США повременят с отправкой войск в Израиль

Соединенные штаты Америки (США) пока не намерены отправлять своих военных в Израиль. В решении этого вопроса они намерены руководствоваться исключительно интересами нацбезопасности, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
«У нас пока нет планов размещать войска в Израиле, но, повторюсь, мы всегда будем руководствоваться нашими интересами», — заявил Кирби в эфире телекомпании CBS. Он добавил, что США всегда будут делать необходимое для защиты своих интересов в сфере национальной безопасности. Именно поэтому они направили авианосную группу в восточную часть Средиземного моря.
Ранее политолог Константин Блохин заявил, что ожидает смещение внимания Запада с Украины на Израиль. Для США Израиль — это аванпост свободы, демократии на Ближнем Востоке. Но если произойдет расширение конфликта и будет угроза национальной безопасности Израиля, то хочет Америка или нет, придется ей вовлечься в этот конфликт, пишет RT.
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