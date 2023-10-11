Кремль сравнил взрыв газопровода в Финляндии с ситуацией вокруг Северных потоков

В мире уже были созданы опасные прецеденты взрыва газопроводов — это ситуация вокруг Северных потоков. Поэтому новость от Финляндии о том, что на дне Финского залива был поврежден трубопровод является тревожной, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Я не располагаю информацией. Это тревожная новость. Опасные прецеденты уже были созданы — атаки против трубопроводов Северные потоки 1 и 2. Будем ожидать информацию», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что повреждение трубопроводов, вероятно, является результатом внешнего воздействия. URA.RU собрало всю информацию о событии в одной новости.
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