Кремль сравнил взрыв газопровода в Финляндии с ситуацией вокруг Северных потоков

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Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков увидел сходство между происшествиями на газопроводах Фото:

В мире уже были созданы опасные прецеденты взрыва газопроводов — это ситуация вокруг Северных потоков. Поэтому новость от Финляндии о том, что на дне Финского залива был поврежден трубопровод является тревожной, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я не располагаю информацией. Это тревожная новость. Опасные прецеденты уже были созданы — атаки против трубопроводов Северные потоки 1 и 2. Будем ожидать информацию», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что повреждение трубопроводов, вероятно, является результатом внешнего воздействия. URA.RU собрало всю информацию о событии в одной новости.

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В мире уже были созданы опасные прецеденты взрыва газопроводов — это ситуация вокруг Северных потоков. Поэтому новость от Финляндии о том, что на дне Финского залива был поврежден трубопровод является тревожной, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Я не располагаю информацией. Это тревожная новость. Опасные прецеденты уже были созданы — атаки против трубопроводов Северные потоки 1 и 2. Будем ожидать информацию», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что повреждение трубопроводов, вероятно, является результатом внешнего воздействия. URA.RU собрало всю информацию о событии в одной новости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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