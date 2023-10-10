Что известно о повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией

Премьер-министр Финляндии Орпо: найдено место утечки на Balticconnector

10 октября 2023 в 21:35 Размер текста - 17 +

Утечка газа, вероятно, произошла в результате внешней деятельности, заявил президент Финляндии Саули Ниинисте Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Работу подводного газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией пришлось остановить 8 октября из-за предполагаемой утечки. Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что повреждение, вероятно, является результатом внешнего воздействия. URA.RU приводит всю информацию, известную о произошедшем. Компания-оператор Gasgrid Finland сообщила, что 8 октября было замечено падение давления в подводном газопроводе между Финляндией и Эстонией. Клапаны были перекрыты, а утечка устранена;

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что утечка газа, вероятно, произошла в результате внешней деятельности. Он отметил, что расследование идет в сотрудничестве Финляндии и Эстонии;

Норвежский исследовательский институт зафиксировал толчок в день начала утечки газопровода;

Директор оператора газотранспортной системы Финляндии Gasgrid Finland Янне Гренлунд рассказал, что процесс восстановления работоспособности трубопровода Balticconnector займет месяцы. Специалисты начали устанавливать место и причины возможной утечки;

Причина аварии пока не ясна, расследование продолжается совместно с Эстонией. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности альянса помочь в расследованиях;

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что страна готова предоставить любую помощь Эстонии и Финляндии в связи с повреждением газопровода;

Пограничная и Береговая охрана обнаружили место утечки. Повреждение находится в исключительной экономической зоне Финляндии. Финские власти начали расследование, сообщил премьер-министр Петтери Орпо;

Сеть сейсмологических станций Эстонии и Финляндии не зарегистрировали ни одного события, похожего на взрыв, в момент, когда произошла утечка, рассказала сейсмолог эстонского геологического центра Хейди Соосалу;

Центральная криминальная полиция начала предварительное расследование по факту возможного умышленного повреждения газовой трубы. На данный момент одним из возможных преступлений является вандализм при отягчающих обстоятельствах, сообщил представитель центральной криминальной полиции Финляндии Тимо Килпеляйнен.

Работу подводного газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией пришлось остановить 8 октября из-за предполагаемой утечки. Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что повреждение, вероятно, является результатом внешнего воздействия. URA.RU приводит всю информацию, известную о произошедшем.