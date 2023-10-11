Путин обсудит Карабах с президентом Азербайджана

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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, путин владимир
Владимир Путин встретится с Ильхамом Алиевым в Киргизии, сообщил Юрий Ушаков Фото:

Встреча президента РФ Владимир Путин и президента Азербайджана Ильхама Алиева должна состояться 12 октября в Киргизии, где пройдет заседание Совета глав государств СНГ. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, главы двух стран обсудят ситуацию в Нагорном Карабахе и дальнейшее сотрудничество.

«После обеда запланирована беседа с президентом Азербайджанской Республики Алиевым. Могу сказать, что мы придаем важное значение этому контакту», — заявил Ушаков. Он отметил, что Путин и Алиев обсудят ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

Ушаков подчеркнул, что будут подняты темы о мирной интеграции карабахских армян в правовое поле Азербайджана, сохраняя международно признанные права и свободы. Он отметил, что российские миротворцы готовы принять в этом участие. Мандат миротворческого контингента России закончится в декабре 2025 года.

По словам Ушакова, главы государств также затронут темы взаимодействия в сферах экономики, промышленности и энергетики. Помощник президента РФ подчеркнул, что отношения РФ и Азербайджана находятся на высоком уровне и продолжают развиваться.

Ранее сообщалось, что Путин планирует встретиться со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, главой Азербайджан Ильхамом Алиевым, а также премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Азербайджанский лидер в телефонном разговоре с российским президентом принес извинения из-за гибели миротворцев РФ в Нагорном Карабахе и пообещал провести тщательное расследование, передает RT. МИД России отмечало, что миротворцы РФ оказывали помощь гражданскому населению Нагорного Карабаха, передает РАПСИ.

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Встреча президента РФ Владимир Путин и президента Азербайджана Ильхама Алиева должна состояться 12 октября в Киргизии, где пройдет заседание Совета глав государств СНГ. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, главы двух стран обсудят ситуацию в Нагорном Карабахе и дальнейшее сотрудничество. «После обеда запланирована беседа с президентом Азербайджанской Республики Алиевым. Могу сказать, что мы придаем важное значение этому контакту», — заявил Ушаков. Он отметил, что Путин и Алиев обсудят ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Ушаков подчеркнул, что будут подняты темы о мирной интеграции карабахских армян в правовое поле Азербайджана, сохраняя международно признанные права и свободы. Он отметил, что российские миротворцы готовы принять в этом участие. Мандат миротворческого контингента России закончится в декабре 2025 года. По словам Ушакова, главы государств также затронут темы взаимодействия в сферах экономики, промышленности и энергетики. Помощник президента РФ подчеркнул, что отношения РФ и Азербайджана находятся на высоком уровне и продолжают развиваться. Ранее сообщалось, что Путин планирует встретиться со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, главой Азербайджан Ильхамом Алиевым, а также премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Азербайджанский лидер в телефонном разговоре с российским президентом принес извинения из-за гибели миротворцев РФ в Нагорном Карабахе и пообещал провести тщательное расследование, передает RT. МИД России отмечало, что миротворцы РФ оказывали помощь гражданскому населению Нагорного Карабаха, передает РАПСИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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