Путин обсудит Карабах с президентом Азербайджана

11 октября 2023 в 19:16 Размер текста - 17 +

Владимир Путин встретится с Ильхамом Алиевым в Киргизии, сообщил Юрий Ушаков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Встреча президента РФ Владимир Путин и президента Азербайджана Ильхама Алиева должна состояться 12 октября в Киргизии, где пройдет заседание Совета глав государств СНГ. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, главы двух стран обсудят ситуацию в Нагорном Карабахе и дальнейшее сотрудничество. «После обеда запланирована беседа с президентом Азербайджанской Республики Алиевым. Могу сказать, что мы придаем важное значение этому контакту», — заявил Ушаков. Он отметил, что Путин и Алиев обсудят ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Ушаков подчеркнул, что будут подняты темы о мирной интеграции карабахских армян в правовое поле Азербайджана, сохраняя международно признанные права и свободы. Он отметил, что российские миротворцы готовы принять в этом участие. Мандат миротворческого контингента России закончится в декабре 2025 года. По словам Ушакова, главы государств также затронут темы взаимодействия в сферах экономики, промышленности и энергетики. Помощник президента РФ подчеркнул, что отношения РФ и Азербайджана находятся на высоком уровне и продолжают развиваться. Ранее сообщалось, что Путин планирует встретиться со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, главой Азербайджан Ильхамом Алиевым, а также премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Азербайджанский лидер в телефонном разговоре с российским президентом принес извинения из-за гибели миротворцев РФ в Нагорном Карабахе и пообещал провести тщательное расследование, передает RT. МИД России отмечало, что миротворцы РФ оказывали помощь гражданскому населению Нагорного Карабаха, передает РАПСИ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Встреча президента РФ Владимир Путин и президента Азербайджана Ильхама Алиева должна состояться 12 октября в Киргизии, где пройдет заседание Совета глав государств СНГ. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, главы двух стран обсудят ситуацию в Нагорном Карабахе и дальнейшее сотрудничество. «После обеда запланирована беседа с президентом Азербайджанской Республики Алиевым. Могу сказать, что мы придаем важное значение этому контакту», — заявил Ушаков. Он отметил, что Путин и Алиев обсудят ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Ушаков подчеркнул, что будут подняты темы о мирной интеграции карабахских армян в правовое поле Азербайджана, сохраняя международно признанные права и свободы. Он отметил, что российские миротворцы готовы принять в этом участие. Мандат миротворческого контингента России закончится в декабре 2025 года. По словам Ушакова, главы государств также затронут темы взаимодействия в сферах экономики, промышленности и энергетики. Помощник президента РФ подчеркнул, что отношения РФ и Азербайджана находятся на высоком уровне и продолжают развиваться. Ранее сообщалось, что Путин планирует встретиться со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, главой Азербайджан Ильхамом Алиевым, а также премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Азербайджанский лидер в телефонном разговоре с российским президентом принес извинения из-за гибели миротворцев РФ в Нагорном Карабахе и пообещал провести тщательное расследование, передает RT. МИД России отмечало, что миротворцы РФ оказывали помощь гражданскому населению Нагорного Карабаха, передает РАПСИ.