РИАН: Путин, Эрдоган, Алиев и Пашинян планируют встретиться

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, путин владимир, пашинян никол
Владимир Путин намерен встретиться с Николом Пашиняном, а также с главами Азербайджана и Турции Фото:

Президент России Владимир Путин намерен встретиться со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, главой Республики Азербайджан Ильхамом Алиевым, а также премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом заявил дипломатический источник, знакомый с ситуацией.

«Анкара пока не обсуждала с Москвой предложение о встрече глав РФ, Турции, Азербайджана и Армении. Но планы имеются», — передает слова источника РИА Новости.

Уточняется что информации о дате и месте встречи пока ничего не известно. Для этого необходима договоренность сторон.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин намерен встретиться со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, главой Республики Азербайджан Ильхамом Алиевым, а также премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом заявил дипломатический источник, знакомый с ситуацией. «Анкара пока не обсуждала с Москвой предложение о встрече глав РФ, Турции, Азербайджана и Армении. Но планы имеются», — передает слова источника РИА Новости. Уточняется что информации о дате и месте встречи пока ничего не известно. Для этого необходима договоренность сторон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...