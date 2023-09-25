РИАН: Путин, Эрдоган, Алиев и Пашинян планируют встретиться

25 сентября 2023 в 13:57 Размер текста - 17 +

Владимир Путин намерен встретиться с Николом Пашиняном, а также с главами Азербайджана и Турции Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин намерен встретиться со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, главой Республики Азербайджан Ильхамом Алиевым, а также премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом заявил дипломатический источник, знакомый с ситуацией. «Анкара пока не обсуждала с Москвой предложение о встрече глав РФ, Турции, Азербайджана и Армении. Но планы имеются», — передает слова источника РИА Новости. Уточняется что информации о дате и месте встречи пока ничего не известно. Для этого необходима договоренность сторон.

Президент России Владимир Путин намерен встретиться со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, главой Республики Азербайджан Ильхамом Алиевым, а также премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом заявил дипломатический источник, знакомый с ситуацией. «Анкара пока не обсуждала с Москвой предложение о встрече глав РФ, Турции, Азербайджана и Армении. Но планы имеются», — передает слова источника РИА Новости. Уточняется что информации о дате и месте встречи пока ничего не известно. Для этого необходима договоренность сторон.