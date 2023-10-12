Mash: ресторатор Пинский разбил голову в Москве

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Виды Москвы, машина скорой помощи, скорая помошь
Антон Пинский отказался от госпитализации Фото:

Ресторатор Антон Пинский разбил голову, ударившись о столб в Москве. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Момент случился на Большой Якиманке. Бизнесмен шел по улице, на что-то отвлекся и ударился головой о столб, переходя дорогу», — написали в канале. Отмечается, что Пинский добрался до ближайшего ресторана и попросил о помощи.

По приезде скорой помощи бизнесмену поставили предварительный диагноз: состояние после обморока и открытая рана головы. Он отказался от госпитализации. Пинский находится дома и чувствует себя нормально, заключили в канале.

Антон Пинский является основателем холдинга Pinskiy & Co, в который входят такие проекты, как Avocado Queen в Санкт-Петербурге, Москве и Бодруме, «Сыроварня» в Санкт-Петербурге, сеть ресторанов «Магадан», «Колбасный цех», Novikov Bodrum и другие. Он владеет такими площадками, как «Известия Холл», Stadium, Gipsy и «Мир».

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Ресторатор Антон Пинский разбил голову, ударившись о столб в Москве. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Момент случился на Большой Якиманке. Бизнесмен шел по улице, на что-то отвлекся и ударился головой о столб, переходя дорогу», — написали в канале. Отмечается, что Пинский добрался до ближайшего ресторана и попросил о помощи. По приезде скорой помощи бизнесмену поставили предварительный диагноз: состояние после обморока и открытая рана головы. Он отказался от госпитализации. Пинский находится дома и чувствует себя нормально, заключили в канале. Антон Пинский является основателем холдинга Pinskiy & Co, в который входят такие проекты, как Avocado Queen в Санкт-Петербурге, Москве и Бодруме, «Сыроварня» в Санкт-Петербурге, сеть ресторанов «Магадан», «Колбасный цех», Novikov Bodrum и другие. Он владеет такими площадками, как «Известия Холл», Stadium, Gipsy и «Мир».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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