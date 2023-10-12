Mash: ресторатор Пинский разбил голову в Москве

12 октября 2023 в 11:58 Размер текста - 17 +

Антон Пинский отказался от госпитализации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ресторатор Антон Пинский разбил голову, ударившись о столб в Москве. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Момент случился на Большой Якиманке. Бизнесмен шел по улице, на что-то отвлекся и ударился головой о столб, переходя дорогу», — написали в канале. Отмечается, что Пинский добрался до ближайшего ресторана и попросил о помощи. По приезде скорой помощи бизнесмену поставили предварительный диагноз: состояние после обморока и открытая рана головы. Он отказался от госпитализации. Пинский находится дома и чувствует себя нормально, заключили в канале. Антон Пинский является основателем холдинга Pinskiy & Co, в который входят такие проекты, как Avocado Queen в Санкт-Петербурге, Москве и Бодруме, «Сыроварня» в Санкт-Петербурге, сеть ресторанов «Магадан», «Колбасный цех», Novikov Bodrum и другие. Он владеет такими площадками, как «Известия Холл», Stadium, Gipsy и «Мир».

Ресторатор Антон Пинский разбил голову, ударившись о столб в Москве. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Момент случился на Большой Якиманке. Бизнесмен шел по улице, на что-то отвлекся и ударился головой о столб, переходя дорогу», — написали в канале. Отмечается, что Пинский добрался до ближайшего ресторана и попросил о помощи. По приезде скорой помощи бизнесмену поставили предварительный диагноз: состояние после обморока и открытая рана головы. Он отказался от госпитализации. Пинский находится дома и чувствует себя нормально, заключили в канале. Антон Пинский является основателем холдинга Pinskiy & Co, в который входят такие проекты, как Avocado Queen в Санкт-Петербурге, Москве и Бодруме, «Сыроварня» в Санкт-Петербурге, сеть ресторанов «Магадан», «Колбасный цех», Novikov Bodrum и другие. Он владеет такими площадками, как «Известия Холл», Stadium, Gipsy и «Мир».