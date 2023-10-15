15 октября 2023

Автодилерам просят урезать комиссии при продаже автомобилей в кредит

© Служба новостей «URA.RU»
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Автосалон EXEED. Екатеринбург, иномарка, автомобиль, новый автомобиль, exeed lx, новая машина, кроссовер
Максимальную комиссию за продажу машины в кредит предлагается установить не выше 4% Фото:

Национальный автомобильный союз (НАС) обратился с просьбой уменьшить комиссию дилеров при реализации машин в кредит. Письмо с инициативой направлено в адрес вице-премьера Дениса Мантурова, ФАС и глав ЦБ.

«Нужно ограничить заработки [крупных автомобильных дилеров] на продвижении займов и страховых продуктов, введя предельный размер комиссии за автокредит у дилера», — цитируют текст обращения НАС «Известия». Максимальную ставку предлагается установить не выше 4%.

В НАС пояснили, что основная часть новых и подержанных машин продается в кредит. При этом стоимость кредитов становится все выше. Сейчас комиссия за оформление займа у крупных автодилеров составляет 9% от всей суммы договора, которая рассчитывается с учетом цены навязанных услуг.

Вице-президент НАС Антон Шапарин считает, что необходимо ограничить возможности дилеров для злоупотреблений. Он предлагает ввести запрет на установку любого оборудования и на работы до продажи автомобиля, а за навязывание таких услуг — ввести наказания вплоть до уголовной ответственности.

Ранее Госдума приняла закон, который устанавливает наказание за навязывание покупателям автомобилей дополнительных товаров, работ или услуг. ИП и физлиц будут штрафовать на сумму от двух до четырех тысяч рублей, а предприятиям придется заплатить до 40 тысяч, передает МК.

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Национальный автомобильный союз (НАС) обратился с просьбой уменьшить комиссию дилеров при реализации машин в кредит. Письмо с инициативой направлено в адрес вице-премьера Дениса Мантурова, ФАС и глав ЦБ. «Нужно ограничить заработки [крупных автомобильных дилеров] на продвижении займов и страховых продуктов, введя предельный размер комиссии за автокредит у дилера», — цитируют текст обращения НАС «Известия». Максимальную ставку предлагается установить не выше 4%. В НАС пояснили, что основная часть новых и подержанных машин продается в кредит. При этом стоимость кредитов становится все выше. Сейчас комиссия за оформление займа у крупных автодилеров составляет 9% от всей суммы договора, которая рассчитывается с учетом цены навязанных услуг. Вице-президент НАС Антон Шапарин считает, что необходимо ограничить возможности дилеров для злоупотреблений. Он предлагает ввести запрет на установку любого оборудования и на работы до продажи автомобиля, а за навязывание таких услуг — ввести наказания вплоть до уголовной ответственности. Ранее Госдума приняла закон, который устанавливает наказание за навязывание покупателям автомобилей дополнительных товаров, работ или услуг. ИП и физлиц будут штрафовать на сумму от двух до четырех тысяч рублей, а предприятиям придется заплатить до 40 тысяч, передает МК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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