Автодилерам просят урезать комиссии при продаже автомобилей в кредит

16 октября 2023 в 05:44 Размер текста - 17 +

Максимальную комиссию за продажу машины в кредит предлагается установить не выше 4% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Национальный автомобильный союз (НАС) обратился с просьбой уменьшить комиссию дилеров при реализации машин в кредит. Письмо с инициативой направлено в адрес вице-премьера Дениса Мантурова, ФАС и глав ЦБ. «Нужно ограничить заработки [крупных автомобильных дилеров] на продвижении займов и страховых продуктов, введя предельный размер комиссии за автокредит у дилера», — цитируют текст обращения НАС «Известия». Максимальную ставку предлагается установить не выше 4%. В НАС пояснили, что основная часть новых и подержанных машин продается в кредит. При этом стоимость кредитов становится все выше. Сейчас комиссия за оформление займа у крупных автодилеров составляет 9% от всей суммы договора, которая рассчитывается с учетом цены навязанных услуг. Вице-президент НАС Антон Шапарин считает, что необходимо ограничить возможности дилеров для злоупотреблений. Он предлагает ввести запрет на установку любого оборудования и на работы до продажи автомобиля, а за навязывание таких услуг — ввести наказания вплоть до уголовной ответственности. Ранее Госдума приняла закон, который устанавливает наказание за навязывание покупателям автомобилей дополнительных товаров, работ или услуг. ИП и физлиц будут штрафовать на сумму от двух до четырех тысяч рублей, а предприятиям придется заплатить до 40 тысяч, передает МК . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Национальный автомобильный союз (НАС) обратился с просьбой уменьшить комиссию дилеров при реализации машин в кредит. Письмо с инициативой направлено в адрес вице-премьера Дениса Мантурова, ФАС и глав ЦБ. «Нужно ограничить заработки [крупных автомобильных дилеров] на продвижении займов и страховых продуктов, введя предельный размер комиссии за автокредит у дилера», — цитируют текст обращения НАС «Известия». Максимальную ставку предлагается установить не выше 4%. В НАС пояснили, что основная часть новых и подержанных машин продается в кредит. При этом стоимость кредитов становится все выше. Сейчас комиссия за оформление займа у крупных автодилеров составляет 9% от всей суммы договора, которая рассчитывается с учетом цены навязанных услуг. Вице-президент НАС Антон Шапарин считает, что необходимо ограничить возможности дилеров для злоупотреблений. Он предлагает ввести запрет на установку любого оборудования и на работы до продажи автомобиля, а за навязывание таких услуг — ввести наказания вплоть до уголовной ответственности. Ранее Госдума приняла закон, который устанавливает наказание за навязывание покупателям автомобилей дополнительных товаров, работ или услуг. ИП и физлиц будут штрафовать на сумму от двух до четырех тысяч рублей, а предприятиям придется заплатить до 40 тысяч, передает МК.