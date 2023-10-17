Глава МИД Венгрии заявил о необходимости сохранить отношения с РФ во всех сферах

17 октября 2023 в 17:45 Размер текста - 17 +

Решение украинского конфликта должно произойти за столом переговоров, заявил Петер Сийярто Фото: Dean Calma / IAEA Венгрии необходимо сохранить сотрудничество с Россией, а также держать открытыми все каналы связи. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. «Мы должны держать каналы связи открытыми, потому что отказаться от них — значит потерять надежду на мир. В венгеро-российском сотрудничестве необходимо сохранить все, что можно спасти от санкционных мер, особенно в области энергетики и экономики», — написал Сийярто в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). По его словам, решение украинского конфликта должно произойти за столом переговоров. Он отметил, что венгры хотят немедленного прекращения боевых действий и выступают за мир. Ранее Сийярто заявлял, что надежное партнерство с Москвой отвечает национальным интересам Будапешта. По его словам, без энергоносителей из РФ власти Венгрии не могли бы гарантировать стабильное энергоснабжение страны. Он также отмечал, что страна приняла решение не поставлять Киеву вооружение, поскольку чем больше оружия будет задействовано в конфликте, тем дольше он продлится, передает RT.

Венгрии необходимо сохранить сотрудничество с Россией, а также держать открытыми все каналы связи. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. «Мы должны держать каналы связи открытыми, потому что отказаться от них — значит потерять надежду на мир. В венгеро-российском сотрудничестве необходимо сохранить все, что можно спасти от санкционных мер, особенно в области энергетики и экономики», — написал Сийярто в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). По его словам, решение украинского конфликта должно произойти за столом переговоров. Он отметил, что венгры хотят немедленного прекращения боевых действий и выступают за мир. Ранее Сийярто заявлял, что надежное партнерство с Москвой отвечает национальным интересам Будапешта. По его словам, без энергоносителей из РФ власти Венгрии не могли бы гарантировать стабильное энергоснабжение страны. Он также отмечал, что страна приняла решение не поставлять Киеву вооружение, поскольку чем больше оружия будет задействовано в конфликте, тем дольше он продлится, передает RT.