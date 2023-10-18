Шойгу: РФ усиливает рубежи в ответ на опасные поставки Украине

Россия начала укреплять западные рубежи, ожидая поставок на Украину истребителей F-16. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«В практическую плоскость перешел вопрос передачи Киеву тактических истребителей F-16. Их поступление ожидается уже в будущем году. В ответ на эти угрозы мы принимаем соответствующие меры, укрепляем наши западные рубежи», — сказал Шойгу на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24». Министр также напомнил, что на днях США нарушили международные конвенции и отправили на Украину запрещенные кассетные боеприпасы.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что российские системы радиоэлектронной борьбы научат подавлять истребители НАТО F-16, которые Запад планирует передать Украине. Ожидается, что Запад направит истребители в 2024 году.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.