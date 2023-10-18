Шойгу: РФ усиливает рубежи в ответ на опасные поставки Украине

Шойгу: РФ усиливает рубежи в ожидании поставок истребителе F-16 Украине
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Истребитель F-16. stock, нато, сша, истребитель, f-16, stock, ф-16
Россия готовится к поставкам F-16 на Украину, сообщил Сергей Шойгу Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия начала укреплять западные рубежи, ожидая поставок на Украину истребителей F-16. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В практическую плоскость перешел вопрос передачи Киеву тактических истребителей F-16. Их поступление ожидается уже в будущем году. В ответ на эти угрозы мы принимаем соответствующие меры, укрепляем наши западные рубежи», — сказал Шойгу на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24». Министр также напомнил, что на днях США нарушили международные конвенции и отправили на Украину запрещенные кассетные боеприпасы.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что российские системы радиоэлектронной борьбы научат подавлять истребители НАТО F-16, которые Запад планирует передать Украине. Ожидается, что Запад направит истребители в 2024 году.

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Россия начала укреплять западные рубежи, ожидая поставок на Украину истребителей F-16. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «В практическую плоскость перешел вопрос передачи Киеву тактических истребителей F-16. Их поступление ожидается уже в будущем году. В ответ на эти угрозы мы принимаем соответствующие меры, укрепляем наши западные рубежи», — сказал Шойгу на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24». Министр также напомнил, что на днях США нарушили международные конвенции и отправили на Украину запрещенные кассетные боеприпасы. Ранее источник РИА Новости сообщил, что российские системы радиоэлектронной борьбы научат подавлять истребители НАТО F-16, которые Запад планирует передать Украине. Ожидается, что Запад направит истребители в 2024 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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