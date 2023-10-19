Свердловчане привезли в Челябинскую область почти 20 кг наркотиков. Фото, видео

19 октября 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

Мужчинам грозит от 15 до 20 лет лишения свободы Фото: Анна Майорова © URA.RU Двое жителей Свердловской области завезли в Челябинскую область около 20 килограммов синтетических наркотиков, которые планировали сбывать по всему УрФО. Полиция не дала им этого сделать. Как сообщили 19 октября URA.RU в пресс-службе областного главка, курьеры были задержаны, наркотики изъяты. «Полицейские на трассе в Красноармейском районе остановили автомобиль, в котором передвигались двое жителей Свердловской области, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Проведенная экспертиза установила, что содержимым является синтетический наркотик мефедрон общим весом порядка 20 килограммов», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. В ведомстве также рассказали, что свердловчане работали на интернет-магазин, специализирующийся на торговле запрещенными веществами. Они планировали сбывать наркотики через тайники по всему УрФО. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 („Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств“). Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранты заключены под стражу. Расследование продолжается», — уточнили в пресс-службе областного главка. Мужчины планировали сбыть наркотик по всему УрФО Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

Двое жителей Свердловской области завезли в Челябинскую область около 20 килограммов синтетических наркотиков, которые планировали сбывать по всему УрФО. Полиция не дала им этого сделать. Как сообщили 19 октября URA.RU в пресс-службе областного главка, курьеры были задержаны, наркотики изъяты. «Полицейские на трассе в Красноармейском районе остановили автомобиль, в котором передвигались двое жителей Свердловской области, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Проведенная экспертиза установила, что содержимым является синтетический наркотик мефедрон общим весом порядка 20 килограммов», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. В ведомстве также рассказали, что свердловчане работали на интернет-магазин, специализирующийся на торговле запрещенными веществами. Они планировали сбывать наркотики через тайники по всему УрФО. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 („Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств“). Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранты заключены под стражу. Расследование продолжается», — уточнили в пресс-службе областного главка.