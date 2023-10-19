В Копейске полиция нашла участников драки с «несовершеннолетними»

19 октября 2023 в 20:33 Размер текста - 17 +

Полиция установила участников драки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Копейске (Челябинская область) полицейские установили участников драки со скандального видео, разлетевшегося по соцсетям. Ими оказались совершеннолетние молодые люди, сообщили в пресс-службе полицейского главка 19 октября. «В популярных сообществах социальной сети получила распространение видеозапись о конфликте между молодыми людьми с применением физической силы. Руководством ОМВД России по городу Копейску было поручено профильным службам детально изучить видео и провести проверку по выяснению всех обстоятельств произошедшего. В рамках организованных мероприятий полицейские установили личности участников происшествия — ими оказались совершеннолетние южноуральцы», — сообщили в пресс-службе. Молодые люди были опрошены, с ними проведены профилактические беседы о недопустимости совершения противоправных деяний. Разбирательство завершено, произошедший конфликт между молодыми людьми урегулирован.

В Копейске (Челябинская область) полицейские установили участников драки со скандального видео, разлетевшегося по соцсетям. Ими оказались совершеннолетние молодые люди, сообщили в пресс-службе полицейского главка 19 октября. «В популярных сообществах социальной сети получила распространение видеозапись о конфликте между молодыми людьми с применением физической силы. Руководством ОМВД России по городу Копейску было поручено профильным службам детально изучить видео и провести проверку по выяснению всех обстоятельств произошедшего. В рамках организованных мероприятий полицейские установили личности участников происшествия — ими оказались совершеннолетние южноуральцы», — сообщили в пресс-службе. Молодые люди были опрошены, с ними проведены профилактические беседы о недопустимости совершения противоправных деяний. Разбирательство завершено, произошедший конфликт между молодыми людьми урегулирован.