В Копейске полиция нашла участников драки с «несовершеннолетними»

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Задержание человека назвавшего себя богом. Челябинск, арест, уаз, участковый, задержанный, подъезд, полиция, патрульный автомобиль, задержание
Полиция установила участников драки Фото:

В Копейске (Челябинская область) полицейские установили участников драки со скандального видео, разлетевшегося по соцсетям. Ими оказались совершеннолетние молодые люди, сообщили в пресс-службе полицейского главка 19 октября.

«В популярных сообществах социальной сети получила распространение видеозапись о конфликте между молодыми людьми с применением физической силы. Руководством ОМВД России по городу Копейску было поручено профильным службам детально изучить видео и провести проверку по выяснению всех обстоятельств произошедшего. В рамках организованных мероприятий полицейские установили личности участников происшествия — ими оказались совершеннолетние южноуральцы», — сообщили в пресс-службе.

Молодые люди были опрошены, с ними проведены профилактические беседы о недопустимости совершения противоправных деяний. Разбирательство завершено, произошедший конфликт между молодыми людьми урегулирован.

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В Копейске (Челябинская область) полицейские установили участников драки со скандального видео, разлетевшегося по соцсетям. Ими оказались совершеннолетние молодые люди, сообщили в пресс-службе полицейского главка 19 октября. «В популярных сообществах социальной сети получила распространение видеозапись о конфликте между молодыми людьми с применением физической силы. Руководством ОМВД России по городу Копейску было поручено профильным службам детально изучить видео и провести проверку по выяснению всех обстоятельств произошедшего. В рамках организованных мероприятий полицейские установили личности участников происшествия — ими оказались совершеннолетние южноуральцы», — сообщили в пресс-службе. Молодые люди были опрошены, с ними проведены профилактические беседы о недопустимости совершения противоправных деяний. Разбирательство завершено, произошедший конфликт между молодыми людьми урегулирован.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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