18 октября 2023

В Копейске молодые люди избили толпой подростка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
В полиции устанавливают участников драки Фото:

В Копейске (Челябинская область) молодые люди, предположительно несовершеннолетние, избили толпой своего сверстника. Кадры драки попали на камеру домофона и начали распространятся по соцсетям. В полиции города заявили, что выясняют обстоятельства происшествия.

«Сотрудники ОМВД России по Копейску приняли во внимание размещенную публикацию. Полицейскими будет изучено видео, проведена работа по выяснению обстоятельств произошедшего и установлению участников происшествия», — заявили в полиции города.

На кадрах видно, что неизвестная девушка под конец драки пыталась встать между дерущимися, и прекратить избиение молодого человека, который пытался сопротивляться нападавшим. Один их них почему-то в момент драки оказался с голым торсом.

По словам очевидцев, «на разборки» к парню пришло человек 20, но большая часть из них просто наблюдала за избиением. Потерпевшему в дальнейшем потребовалась медицинская помощь.

В Челябинске полиция ранее задержала местного жителя, который пьяный напал с ножом на трех женщин возле алкомаркета «Красное и Белое» в Калининском районе. Пострадавшие получили ножевые ранения.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Копейске (Челябинская область) молодые люди, предположительно несовершеннолетние, избили толпой своего сверстника. Кадры драки попали на камеру домофона и начали распространятся по соцсетям. В полиции города заявили, что выясняют обстоятельства происшествия. «Сотрудники ОМВД России по Копейску приняли во внимание размещенную публикацию. Полицейскими будет изучено видео, проведена работа по выяснению обстоятельств произошедшего и установлению участников происшествия», — заявили в полиции города. На кадрах видно, что неизвестная девушка под конец драки пыталась встать между дерущимися, и прекратить избиение молодого человека, который пытался сопротивляться нападавшим. Один их них почему-то в момент драки оказался с голым торсом. По словам очевидцев, «на разборки» к парню пришло человек 20, но большая часть из них просто наблюдала за избиением. Потерпевшему в дальнейшем потребовалась медицинская помощь. В Челябинске полиция ранее задержала местного жителя, который пьяный напал с ножом на трех женщин возле алкомаркета «Красное и Белое» в Калининском районе. Пострадавшие получили ножевые ранения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...