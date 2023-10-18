В Копейске молодые люди избили толпой подростка

В полиции устанавливают участников драки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Копейске (Челябинская область) молодые люди, предположительно несовершеннолетние, избили толпой своего сверстника. Кадры драки попали на камеру домофона и начали распространятся по соцсетям. В полиции города заявили, что выясняют обстоятельства происшествия.

«Сотрудники ОМВД России по Копейску приняли во внимание размещенную публикацию. Полицейскими будет изучено видео, проведена работа по выяснению обстоятельств произошедшего и установлению участников происшествия», — заявили в полиции города.

На кадрах видно, что неизвестная девушка под конец драки пыталась встать между дерущимися, и прекратить избиение молодого человека, который пытался сопротивляться нападавшим. Один их них почему-то в момент драки оказался с голым торсом.

По словам очевидцев, «на разборки» к парню пришло человек 20, но большая часть из них просто наблюдала за избиением. Потерпевшему в дальнейшем потребовалась медицинская помощь.

В Челябинске полиция ранее задержала местного жителя, который пьяный напал с ножом на трех женщин возле алкомаркета «Красное и Белое» в Калининском районе. Пострадавшие получили ножевые ранения.