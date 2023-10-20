Зеленская выставила Google требование дерусифицироваться

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Елена Зеленская, stock
Google должен пройти «дерусификацию», заявила Елена Зеленская Фото:

В ходе встречи с представителями Google в Киеве, супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена выразила ряд пожеланий, относящихся к работе компании в украинском информационном пространстве. Среди требований числится «дерусификация» поисковой выдачи.

«Дерусифицировать поисковую выдачу в Google и рекомендации на YouTube», — сообщается на официальном сайте президента. Там добавили. что Елена Зеленская выразила желание видеть Крым на картах Google Maps как территорию Украины, в то время как в настоящее время он отображается как часть России для пользователей из РФ.

Кроме того, супруга президента Украины запросила отказ от указания Украины как члена СНГ в географической принадлежности. Зеленская также выразила надежду на изменение автоматической подачи русскоязычного контента для украинских пользователей.

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В ходе встречи с представителями Google в Киеве, супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена выразила ряд пожеланий, относящихся к работе компании в украинском информационном пространстве. Среди требований числится «дерусификация» поисковой выдачи. «Дерусифицировать поисковую выдачу в Google и рекомендации на YouTube», — сообщается на официальном сайте президента. Там добавили. что Елена Зеленская выразила желание видеть Крым на картах Google Maps как территорию Украины, в то время как в настоящее время он отображается как часть России для пользователей из РФ. Кроме того, супруга президента Украины запросила отказ от указания Украины как члена СНГ в географической принадлежности. Зеленская также выразила надежду на изменение автоматической подачи русскоязычного контента для украинских пользователей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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