Зеленская выставила Google требование дерусифицироваться

20 октября 2023 в 14:58 Размер текста - 17 +

Google должен пройти «дерусификацию», заявила Елена Зеленская Фото: Официальный сайт президента Украины В ходе встречи с представителями Google в Киеве, супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена выразила ряд пожеланий, относящихся к работе компании в украинском информационном пространстве. Среди требований числится «дерусификация» поисковой выдачи. «Дерусифицировать поисковую выдачу в Google и рекомендации на YouTube», — сообщается на официальном сайте президента. Там добавили. что Елена Зеленская выразила желание видеть Крым на картах Google Maps как территорию Украины, в то время как в настоящее время он отображается как часть России для пользователей из РФ. Кроме того, супруга президента Украины запросила отказ от указания Украины как члена СНГ в географической принадлежности. Зеленская также выразила надежду на изменение автоматической подачи русскоязычного контента для украинских пользователей.

В ходе встречи с представителями Google в Киеве, супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена выразила ряд пожеланий, относящихся к работе компании в украинском информационном пространстве. Среди требований числится «дерусификация» поисковой выдачи. «Дерусифицировать поисковую выдачу в Google и рекомендации на YouTube», — сообщается на официальном сайте президента. Там добавили. что Елена Зеленская выразила желание видеть Крым на картах Google Maps как территорию Украины, в то время как в настоящее время он отображается как часть России для пользователей из РФ. Кроме того, супруга президента Украины запросила отказ от указания Украины как члена СНГ в географической принадлежности. Зеленская также выразила надежду на изменение автоматической подачи русскоязычного контента для украинских пользователей.