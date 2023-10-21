Соловьев извинился перед МИД РФ за журналиста, назвавшего Захарову «выпивающей шмарой»

Тележурналист Владимир Соловьев извинился перед официальным представителем МИД РФ Марей Захаровой и замминистром иностранных дел Михаилом Богдановым за оскорбления со стороны своего сотрудника Евгения Сатановского, уволив его. Информация об этом появилась в социальных сетях.
«Я хотел бы принести свои извинения Министерству иностранных дел РФ и чрезвычайным уполномоченным послам господину Богданову и госпоже Захаровой за абсолютно несправедливое по содержанию и недопустимое по форме высказывание допущенное сотрудником нашего канала Евгением Яновичем Сатановским», — пишет telegram-канал «Соловьев Live». После произошедшего Евгения Сатановского уволили с канала Владимира Соловьева.
Ранее экс-ведущий канала «Соловьев Live», политолог Евгений Сатановский обозвал и выдвинул несколько обвинений в сторону Богданова и Захаровой. Причиной негативной реакции со стороны политолога стали якобы «антиизраильские высказывания» российских дипломатов.
Тележурналист Владимир Соловьев извинился перед официальным представителем МИД РФ Марей Захаровой и замминистром иностранных дел Михаилом Богдановым за оскорбления со стороны своего сотрудника Евгения Сатановского, уволив его. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Я хотел бы принести свои извинения Министерству иностранных дел РФ и чрезвычайным уполномоченным послам господину Богданову и госпоже Захаровой за абсолютно несправедливое по содержанию и недопустимое по форме высказывание допущенное сотрудником нашего канала Евгением Яновичем Сатановским», — пишет telegram-канал «Соловьев Live». После произошедшего Евгения Сатановского уволили с канала Владимира Соловьева. Ранее экс-ведущий канала «Соловьев Live», политолог Евгений Сатановский обозвал и выдвинул несколько обвинений в сторону Богданова и Захаровой. Причиной негативной реакции со стороны политолога стали якобы «антиизраильские высказывания» российских дипломатов.