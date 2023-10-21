Соловьев извинился перед МИД РФ за журналиста, назвавшего Захарову «выпивающей шмарой»

Соловьев уволил журналиста, оскорбившего Захарову
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Федеральный просветительский марафон Знание.Первые. Третий день. Москва, соловьев владимир
Владимир Соловьев уволил своего сотрудника из-за оскорблений Захаровой и Богданова Фото:

Тележурналист Владимир Соловьев извинился перед официальным представителем МИД РФ Марей Захаровой и замминистром иностранных дел Михаилом Богдановым за оскорбления со стороны своего сотрудника Евгения Сатановского, уволив его. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«Я хотел бы принести свои извинения Министерству иностранных дел РФ и чрезвычайным уполномоченным послам господину Богданову и госпоже Захаровой за абсолютно несправедливое по содержанию и недопустимое по форме высказывание допущенное сотрудником нашего канала Евгением Яновичем Сатановским», — пишет telegram-канал «Соловьев Live». После произошедшего Евгения Сатановского уволили с канала Владимира Соловьева.

Ранее экс-ведущий канала «Соловьев Live», политолог Евгений Сатановский обозвал и выдвинул несколько обвинений в сторону Богданова и Захаровой. Причиной негативной реакции со стороны политолога стали якобы «антиизраильские высказывания» российских дипломатов.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тележурналист Владимир Соловьев извинился перед официальным представителем МИД РФ Марей Захаровой и замминистром иностранных дел Михаилом Богдановым за оскорбления со стороны своего сотрудника Евгения Сатановского, уволив его. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Я хотел бы принести свои извинения Министерству иностранных дел РФ и чрезвычайным уполномоченным послам господину Богданову и госпоже Захаровой за абсолютно несправедливое по содержанию и недопустимое по форме высказывание допущенное сотрудником нашего канала Евгением Яновичем Сатановским», — пишет telegram-канал «Соловьев Live». После произошедшего Евгения Сатановского уволили с канала Владимира Соловьева. Ранее экс-ведущий канала «Соловьев Live», политолог Евгений Сатановский обозвал и выдвинул несколько обвинений в сторону Богданова и Захаровой. Причиной негативной реакции со стороны политолога стали якобы «антиизраильские высказывания» российских дипломатов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...