Протестующие в аэропорту Махачкалы атаковали силовиков. Видео 30 октября 2023 в 02:00 Размер текста - 17 + Сотрудников полиции забросали различными предметами Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы В аэропорту Махачкалы (Республика Дагестан) протестующие забрасывают силовиков различными предметами. Один из полицейских ранен камне в голову. Об этом сообщают telegram-каналы. «Протестующие в аэропорту Махачкалы забрасывают силовиков различными предметами. Один из полицейских получил ранения в столкновениях в махачкалинском аэропорту. Ему пробили камнем голову », — сообщают telegram-каналы. Ситуация в авиагавани Махачкалы стала неконтролируемой, отмечают очевидцы. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу МВД России. Ответ будет опубликован после получения. Ранее в аэропорту Махачкалы 29 октября начались массовые беспорядки из-за рейса из Израиля. Аэропорт в городе планируют закрыть для приема воздушных судов на неделю — до утра 6 ноября. Об этом рассказали в Росавиации. В аэропорту Махачкалы (Республика Дагестан) протестующие забрасывают силовиков различными предметами. Один из полицейских ранен камне в голову. Об этом сообщают telegram-каналы. «Протестующие в аэропорту Махачкалы забрасывают силовиков различными предметами. Один из полицейских получил ранения в столкновениях в махачкалинском аэропорту. Ему пробили камнем голову », — сообщают telegram-каналы. Ситуация в авиагавани Махачкалы стала неконтролируемой, отмечают очевидцы. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу МВД России. Ответ будет опубликован после получения. Ранее в аэропорту Махачкалы 29 октября начались массовые беспорядки из-за рейса из Израиля. Аэропорт в городе планируют закрыть для приема воздушных судов на неделю — до утра 6 ноября. Об этом рассказали в Росавиации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям