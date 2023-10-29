29 октября 2023

Протестующие в аэропорту Махачкалы атаковали силовиков. Видео

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Прощание с Далером Бобиевым. Екатеринбург, полицейские, мвд, патруль, полиция
Сотрудников полиции забросали различными предметами Фото:
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Протесты в аэропорту Махачкалы

В аэропорту Махачкалы (Республика Дагестан) протестующие забрасывают силовиков различными предметами. Один из полицейских ранен камне в голову. Об этом сообщают telegram-каналы.

«Протестующие в аэропорту Махачкалы забрасывают силовиков различными предметами. Один из полицейских получил ранения в столкновениях в махачкалинском аэропорту. Ему пробили камнем голову », — сообщают telegram-каналы. Ситуация в авиагавани Махачкалы стала неконтролируемой, отмечают очевидцы.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу МВД России. Ответ будет опубликован после получения.

Ранее в аэропорту Махачкалы 29 октября начались массовые беспорядки из-за рейса из Израиля. Аэропорт в городе планируют закрыть для приема воздушных судов на неделю — до утра 6 ноября. Об этом рассказали в Росавиации.

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В аэропорту Махачкалы (Республика Дагестан) протестующие забрасывают силовиков различными предметами. Один из полицейских ранен камне в голову. Об этом сообщают telegram-каналы. «Протестующие в аэропорту Махачкалы забрасывают силовиков различными предметами. Один из полицейских получил ранения в столкновениях в махачкалинском аэропорту. Ему пробили камнем голову », — сообщают telegram-каналы. Ситуация в авиагавани Махачкалы стала неконтролируемой, отмечают очевидцы. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу МВД России. Ответ будет опубликован после получения. Ранее в аэропорту Махачкалы 29 октября начались массовые беспорядки из-за рейса из Израиля. Аэропорт в городе планируют закрыть для приема воздушных судов на неделю — до утра 6 ноября. Об этом рассказали в Росавиации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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