В аэропорту Махачкалы (Республика Дагестан) протестующие забрасывают силовиков различными предметами. Один из полицейских ранен камне в голову. Об этом сообщают telegram-каналы.
«Протестующие в аэропорту Махачкалы забрасывают силовиков различными предметами. Один из полицейских получил ранения в столкновениях в махачкалинском аэропорту. Ему пробили камнем голову », — сообщают telegram-каналы. Ситуация в авиагавани Махачкалы стала неконтролируемой, отмечают очевидцы.
Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу МВД России. Ответ будет опубликован после получения.
Ранее в аэропорту Махачкалы 29 октября начались массовые беспорядки из-за рейса из Израиля. Аэропорт в городе планируют закрыть для приема воздушных судов на неделю — до утра 6 ноября. Об этом рассказали в Росавиации.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.