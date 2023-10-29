29 октября 2023

Росавиация: аэропорт Махачкалы закроют на целую неделю из-за беспорядков

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, самолет, разгрузка багажа, рабочие аэропорта
Аэропорт закроют после митингов Фото:
новость из сюжета
Протесты в аэропорту Махачкалы

Аэропорт в Махачкале планируют закрыть для приема воздушных судов до утра 6 ноября. Об этом рассказали в Росавиации.

«Аэропорт Махачкалы закрыт на прием воздушных судов с 21.40 мск 29 октября по (предварительно) 02.59 мск 6 ноября 2023 года», — передает «Парламентская газета» сообщение ведомства.

Ранее было принято решение закрыть аэропорт из-за беспорядков, устроенных местными жителями. URA.RU собрало все события в сюжет по данному происшествию.

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Аэропорт в Махачкале планируют закрыть для приема воздушных судов до утра 6 ноября. Об этом рассказали в Росавиации. «Аэропорт Махачкалы закрыт на прием воздушных судов с 21.40 мск 29 октября по (предварительно) 02.59 мск 6 ноября 2023 года», — передает «Парламентская газета» сообщение ведомства. Ранее было принято решение закрыть аэропорт из-за беспорядков, устроенных местными жителями. URA.RU собрало все события в сюжет по данному происшествию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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