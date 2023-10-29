Росавиация: аэропорт Махачкалы закроют на целую неделю из-за беспорядков

Аэропорт закроют после митингов
новость из сюжетаПротесты в аэропорту Махачкалы
Аэропорт в Махачкале планируют закрыть для приема воздушных судов до утра 6 ноября. Об этом рассказали в Росавиации.
«Аэропорт Махачкалы закрыт на прием воздушных судов с 21.40 мск 29 октября по (предварительно) 02.59 мск 6 ноября 2023 года», — передает «Парламентская газета» сообщение ведомства.
Ранее было принято решение закрыть аэропорт из-за беспорядков, устроенных местными жителями. URA.RU собрало все события в сюжет по данному происшествию.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!