В Шадринске стоят заброшенными исторические здания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске стоят заброшенными и разрушаются купеческие дома. На некоторых из них еще сохранились таблички, указывающие на статус архитектурного наследия. Об этом URA.RU рассказал депутат гордумы Александр Бухаров.

«Шадринску досталось богатое архитектурное наследие, в основном от купцов. Поэтому горько и больно видеть, как исторические здания разрушаются и никому до этого нет дела. Мэрия не предпринимает никаких действий по защите этих памятников, хотя я эту тему поднимал на заседаниях комиссий гордумы», — уточнил депутат Бухаров.

Бухаров подчеркнул, что на некоторых исторических зданиях сохранились таблички, указывающие на статус — «охраняется государством». А по факту дома находятся в ужасном состоянии. По словам Бухарова, разрушается дом купца Груздева конца XIX века на улице Февральской, 84. Он добавил, что в плачевном состоянии находится дом №39 на улице Михайловской. Депутат подчеркнул, что уже направил запрос в прокуратуру, чтобы установить факт нарушения законодательства и привлечь виновных к ответственности.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в мэрию Шадринска, чтобы получить комментарий по вышеприведенной информации и выяснить причины, которые мешают поддерживать в достойном виде исторические дома. Ответ ожидается.

Ранее власти Шадринска отчитались о ремонте шести исторических зданий. Их восстановили после критики губернатора Курганской области Вадима Шумкова.