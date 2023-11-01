Макрон похвалил Токаева за отказ встать на сторону Москвы

Президент Франции Эммануэль Макрон одобрил отказ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева «встать на сторону Москвы» в вопросе санкций. Об этом он заявил во время встречи с Токаевым.
«Мы сможем добиться прогресса в важных международных вопросах, подчеркнуть нашу приверженность уставу ООН и таким принципам, как территориальная целостность и национальный суверенитет», — передает слова Макрона агентство Reuters. Известно, что на встрече глав государств также обсуждались вопросы, касающиеся торговли и энергетического сотрудничества, глобальной и региональной повестки.
Ранее Токаев пообещал поддерживать санкции против России. Но позже президент Казахстана попытался оправдаться за свои слова. Президент РФ Владимир Путин не отреагировал на заявления Токаева. Он поздравил главу Казахстана с днем рождения и заявил, что отношения двух государств «находятся на высоком уровне».
Президент Франции Эммануэль Макрон одобрил отказ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева «встать на сторону Москвы» в вопросе санкций. Об этом он заявил во время встречи с Токаевым. «Мы сможем добиться прогресса в важных международных вопросах, подчеркнуть нашу приверженность уставу ООН и таким принципам, как территориальная целостность и национальный суверенитет», — передает слова Макрона агентство Reuters. Известно, что на встрече глав государств также обсуждались вопросы, касающиеся торговли и энергетического сотрудничества, глобальной и региональной повестки. Ранее Токаев пообещал поддерживать санкции против России. Но позже президент Казахстана попытался оправдаться за свои слова. Президент РФ Владимир Путин не отреагировал на заявления Токаева. Он поздравил главу Казахстана с днем рождения и заявил, что отношения двух государств «находятся на высоком уровне».