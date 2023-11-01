Курганские бизнесмены в разы увеличили производство мебели

02 ноября 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

Производство мебели в Курганской области увеличилось в 4,5 раз Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Курганской области выросли объемы производства мебели. Показатель увеличился в 4,5 раза. Об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. «Оборот организаций по видам экономической деятельности по Курганской областям в январе-сентября 2023 года. Производство мебели в данный период достигло 228 миллионов рублей. Это в 4,5 раза больше, чем в период с января по сентябрь 2022 года», — указано на сайте Свердловскстата. Сообщается, что в Курганской области также в 1,7 раз выросли показатели производства прочих транспортных средств и оборудования. Однако данные оборота предприятий из этой категории в период с января по сентябрь этого года скрыты. Выросли и общие обороты обрабатывающих производств. Показатели почти достигли 180 миллиардов рублей, что на 31% больше, чем за 2022 год. Отмечается, что организации Курганской области на 14% увеличили общие обороты производств по всем видам экономической деятельности. Ранее URA.RU писало, что курганские фермеры увеличивали поголовье скота и снизили производство молока. Поголовья крупнорогатого скота в период с января по июнь 2023 года увеличивалось на 1%.

В Курганской области выросли объемы производства мебели. Показатель увеличился в 4,5 раза. Об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. «Оборот организаций по видам экономической деятельности по Курганской областям в январе-сентября 2023 года. Производство мебели в данный период достигло 228 миллионов рублей. Это в 4,5 раза больше, чем в период с января по сентябрь 2022 года», — указано на сайте Свердловскстата. Сообщается, что в Курганской области также в 1,7 раз выросли показатели производства прочих транспортных средств и оборудования. Однако данные оборота предприятий из этой категории в период с января по сентябрь этого года скрыты. Выросли и общие обороты обрабатывающих производств. Показатели почти достигли 180 миллиардов рублей, что на 31% больше, чем за 2022 год. Отмечается, что организации Курганской области на 14% увеличили общие обороты производств по всем видам экономической деятельности. Ранее URA.RU писало, что курганские фермеры увеличивали поголовье скота и снизили производство молока. Поголовья крупнорогатого скота в период с января по июнь 2023 года увеличивалось на 1%.