01 ноября 2023

Курганские бизнесмены в разы увеличили производство мебели

© Служба новостей «URA.RU»
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Мебельная фабрика Альтерна. Екатеринбург, мебель, производство мебели, замена икеи, цех мебели, импортзамещение
Производство мебели в Курганской области увеличилось в 4,5 раз Фото:

В Курганской области выросли объемы производства мебели. Показатель увеличился в 4,5 раза. Об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.

«Оборот организаций по видам экономической деятельности по Курганской областям в январе-сентября 2023 года. Производство мебели в данный период достигло 228 миллионов рублей. Это в 4,5 раза больше, чем в период с января по сентябрь 2022 года», — указано на сайте Свердловскстата.

Сообщается, что в Курганской области также в 1,7 раз выросли показатели производства прочих транспортных средств и оборудования. Однако данные оборота предприятий из этой категории в период с января по сентябрь этого года скрыты. Выросли и общие обороты обрабатывающих производств. Показатели почти достигли 180 миллиардов рублей, что на 31% больше, чем за 2022 год. Отмечается, что организации Курганской области на 14% увеличили общие обороты производств по всем видам экономической деятельности.

Ранее URA.RU писало, что курганские фермеры увеличивали поголовье скота и снизили производство молока. Поголовья крупнорогатого скота в период с января по июнь 2023 года увеличивалось на 1%.

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В Курганской области выросли объемы производства мебели. Показатель увеличился в 4,5 раза. Об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. «Оборот организаций по видам экономической деятельности по Курганской областям в январе-сентября 2023 года. Производство мебели в данный период достигло 228 миллионов рублей. Это в 4,5 раза больше, чем в период с января по сентябрь 2022 года», — указано на сайте Свердловскстата. Сообщается, что в Курганской области также в 1,7 раз выросли показатели производства прочих транспортных средств и оборудования. Однако данные оборота предприятий из этой категории в период с января по сентябрь этого года скрыты. Выросли и общие обороты обрабатывающих производств. Показатели почти достигли 180 миллиардов рублей, что на 31% больше, чем за 2022 год. Отмечается, что организации Курганской области на 14% увеличили общие обороты производств по всем видам экономической деятельности. Ранее URA.RU писало, что курганские фермеры увеличивали поголовье скота и снизили производство молока. Поголовья крупнорогатого скота в период с января по июнь 2023 года увеличивалось на 1%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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