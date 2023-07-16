Курганские фермеры увеличили поголовье скота и снизили производство молока

17 июля 2023 в 22:42 Размер текста - 17 +

Данные Свердловскстата говорят об увеличении поголовья КРС в Курганской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В текущем году в хозяйствах Курганской области зафиксирован рост поголовья крупного рогатого скота (КРС), при этом фермеры снизили производство яиц и молока. Об этом говорится в исследовании Свердловскстата, в котором сравнили первое полугодие с показателями 2022 года за аналогичный период. «В январе—июне текущего года в хозяйствах всех категорий наблюдалось увеличение поголовья КРС на 1%, поголовье свиней увеличилось на 1,9%, овец и коз — на 0,9%, птицы — на 1,4%. <…> Производство молока в хозяйствах всех категорий снизилось на 0,7%, производство яиц — на 1,9%», — указано на сайте ведомства. В 2023 году производство скота и птицы на убой в живом весе осталось на уровне прошлого года. Специалисты Свердловскстата подчеркивают, что основная доля производства яиц и молока сосредоточена в хозяйствах населения области. В январе текущего года на территории также фиксировали рост поголовья животных в Курганской области. Ранее губернатор региона Вадим Шумков поставил задачу по увеличению поголовья КРС на 210% перед курганскими аграриями.

В текущем году в хозяйствах Курганской области зафиксирован рост поголовья крупного рогатого скота (КРС), при этом фермеры снизили производство яиц и молока. Об этом говорится в исследовании Свердловскстата, в котором сравнили первое полугодие с показателями 2022 года за аналогичный период. «В январе—июне текущего года в хозяйствах всех категорий наблюдалось увеличение поголовья КРС на 1%, поголовье свиней увеличилось на 1,9%, овец и коз — на 0,9%, птицы — на 1,4%. <…> Производство молока в хозяйствах всех категорий снизилось на 0,7%, производство яиц — на 1,9%», — указано на сайте ведомства. В 2023 году производство скота и птицы на убой в живом весе осталось на уровне прошлого года. Специалисты Свердловскстата подчеркивают, что основная доля производства яиц и молока сосредоточена в хозяйствах населения области. В январе текущего года на территории также фиксировали рост поголовья животных в Курганской области. Ранее губернатор региона Вадим Шумков поставил задачу по увеличению поголовья КРС на 210% перед курганскими аграриями.