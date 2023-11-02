«Тинькофф» приостановил торги акциями США. Фото

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«Тинькофф» прекратил торги акциями США Фото:

Банк «Тинькофф» приостановил торговлю акциями компаний из США. Это решение связано с введением новых санкций.

«Тинькофф» приостановил торги акциями США», — передает telegram-канал Baza. Там добавили, что такое решение связано с введением санкций США.

«Тинькофф» приостановил торги на СПБ Бирже
«Тинькофф» приостановил торги на СПБ Бирже
Фото:

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Банк «Тинькофф» приостановил торговлю акциями компаний из США. Это решение связано с введением новых санкций. «Тинькофф» приостановил торги акциями США», — передает telegram-канал Baza. Там добавили, что такое решение связано с введением санкций США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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