«Тинькофф» прекратил торги акциями США
Банк «Тинькофф» приостановил торговлю акциями компаний из США. Это решение связано с введением новых санкций.
«Тинькофф» приостановил торги акциями США», — передает telegram-канал Baza. Там добавили, что такое решение связано с введением санкций США.
«Тинькофф» приостановил торги на СПБ Бирже
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