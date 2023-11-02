02 ноября 2023

Минфин выступил против налогов на сверхприбыль для нефтяников

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Минфин выступил против введения налога на сверхприбыль для нефтегазовых компаний Фото:

Министерство финансов РФ посоветовало кабмину не поддерживать введение налога на сверхприбыль для нефтегазовых компаний. Об этом говорится в проекте заключения правительства на инициативу депутатов Госдумы.

«Министерство финансов рекомендовало правительству не поддерживать законопроект о введении налога на сверхприбыль для нефтегазовой отрасли и угольной промышленности», — передают журналисты «Известия», которые ознакомились с документом. В пресс-службе ведомства подтвердили, что направили в кабмин свою позицию по этому вопросу.

В документе уточняется, что освобождение этого бизнеса от уплаты налога обосновано тем, что в период 2021—2023 годов уже были введены меры по увеличению налоговой нагрузки. В том числе это произошло через корректировку налога на добычу полезных ископаемых и механизма демпфера. Однако авторы законопроекта сказали, что не согласны с комментарием и готовы отстаивать свое предложение в Госдуме.

Ранее депутаты Госдумы предложили обложить предприятия добывающего сектора налогом на сверхприбыль. Авторы идеи считают, что такой маневр принесет в бюджет дополнительные 200 млрд рублей, передает MK.RU. При этом депутаты предложили сократить список организаций, которые не будут платить этот налог. В список вошли компании, которые в течение всего прошлого года вели добычу углеводородного сырья, угля и совершали операции по переработке нефтяного сырья.

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Министерство финансов РФ посоветовало кабмину не поддерживать введение налога на сверхприбыль для нефтегазовых компаний. Об этом говорится в проекте заключения правительства на инициативу депутатов Госдумы. «Министерство финансов рекомендовало правительству не поддерживать законопроект о введении налога на сверхприбыль для нефтегазовой отрасли и угольной промышленности», — передают журналисты «Известия», которые ознакомились с документом. В пресс-службе ведомства подтвердили, что направили в кабмин свою позицию по этому вопросу. В документе уточняется, что освобождение этого бизнеса от уплаты налога обосновано тем, что в период 2021—2023 годов уже были введены меры по увеличению налоговой нагрузки. В том числе это произошло через корректировку налога на добычу полезных ископаемых и механизма демпфера. Однако авторы законопроекта сказали, что не согласны с комментарием и готовы отстаивать свое предложение в Госдуме. Ранее депутаты Госдумы предложили обложить предприятия добывающего сектора налогом на сверхприбыль. Авторы идеи считают, что такой маневр принесет в бюджет дополнительные 200 млрд рублей, передает MK.RU. При этом депутаты предложили сократить список организаций, которые не будут платить этот налог. В список вошли компании, которые в течение всего прошлого года вели добычу углеводородного сырья, угля и совершали операции по переработке нефтяного сырья.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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