Минфин выступил против налогов на сверхприбыль для нефтяников

03 ноября 2023 в 03:33 Размер текста - 17 +

Минфин выступил против введения налога на сверхприбыль для нефтегазовых компаний Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Министерство финансов РФ посоветовало кабмину не поддерживать введение налога на сверхприбыль для нефтегазовых компаний. Об этом говорится в проекте заключения правительства на инициативу депутатов Госдумы. «Министерство финансов рекомендовало правительству не поддерживать законопроект о введении налога на сверхприбыль для нефтегазовой отрасли и угольной промышленности», — передают журналисты «Известия», которые ознакомились с документом. В пресс-службе ведомства подтвердили, что направили в кабмин свою позицию по этому вопросу. В документе уточняется, что освобождение этого бизнеса от уплаты налога обосновано тем, что в период 2021—2023 годов уже были введены меры по увеличению налоговой нагрузки. В том числе это произошло через корректировку налога на добычу полезных ископаемых и механизма демпфера. Однако авторы законопроекта сказали, что не согласны с комментарием и готовы отстаивать свое предложение в Госдуме. Ранее депутаты Госдумы предложили обложить предприятия добывающего сектора налогом на сверхприбыль. Авторы идеи считают, что такой маневр принесет в бюджет дополнительные 200 млрд рублей, передает MK.RU . При этом депутаты предложили сократить список организаций, которые не будут платить этот налог. В список вошли компании, которые в течение всего прошлого года вели добычу углеводородного сырья, угля и совершали операции по переработке нефтяного сырья. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министерство финансов РФ посоветовало кабмину не поддерживать введение налога на сверхприбыль для нефтегазовых компаний. Об этом говорится в проекте заключения правительства на инициативу депутатов Госдумы. «Министерство финансов рекомендовало правительству не поддерживать законопроект о введении налога на сверхприбыль для нефтегазовой отрасли и угольной промышленности», — передают журналисты «Известия», которые ознакомились с документом. В пресс-службе ведомства подтвердили, что направили в кабмин свою позицию по этому вопросу. В документе уточняется, что освобождение этого бизнеса от уплаты налога обосновано тем, что в период 2021—2023 годов уже были введены меры по увеличению налоговой нагрузки. В том числе это произошло через корректировку налога на добычу полезных ископаемых и механизма демпфера. Однако авторы законопроекта сказали, что не согласны с комментарием и готовы отстаивать свое предложение в Госдуме. Ранее депутаты Госдумы предложили обложить предприятия добывающего сектора налогом на сверхприбыль. Авторы идеи считают, что такой маневр принесет в бюджет дополнительные 200 млрд рублей, передает MK.RU. При этом депутаты предложили сократить список организаций, которые не будут платить этот налог. В список вошли компании, которые в течение всего прошлого года вели добычу углеводородного сырья, угля и совершали операции по переработке нефтяного сырья.