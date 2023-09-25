25 сентября 2023

Для нефтегазовых компаний хотят ввести налог на сверхприбыль

© Служба новостей «URA.RU»
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В Госдуму внесли законопроект о налоге для нефтегазовых компаний Фото:

Для нефтегазовых компаний могут ввести налог за сверхприбыль, рассчитываемой по правилам, установленным в федеральном законе. Данный законопроект будет внесен в Госдуму 26 сентября.

«Федеральный закон „О налоге на сверхприбыль“ вступает в силу с 1 января 2024 года. Он устанавливает необоснованные исключения, в том числе компаний нефтяного и газового сектора, освобождая их от обязанности уплачивать налог на сверхприбыль. Полагаем, что принадлежность к какой-либо отрасли не должна приниматься во внимание при определении круга плательщиков», — сказано в документе, с которым ознакомились «Известия».

Депутаты предлагают сократить список организаций, которые не будут платить налог за сверхприбыль. В этот список вошли компании, которые в течение всего 2022 года вели добычу углеводородного сырья, угля и совершали операции по переработке нефтяного сырья. Еще данный налог будет относиться к организациям, которые были участниками консолидированной группы налогоплательщиков, осуществлявшие производство сжиженного природного газа в аналогичный период.

Ранее URA.RU писало, что в России в 2024 году увеличат суммы налоговых вычетов. За обучение в университете можно будет вернуть в два раза больше денег.

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Для нефтегазовых компаний могут ввести налог за сверхприбыль, рассчитываемой по правилам, установленным в федеральном законе. Данный законопроект будет внесен в Госдуму 26 сентября. «Федеральный закон „О налоге на сверхприбыль“ вступает в силу с 1 января 2024 года. Он устанавливает необоснованные исключения, в том числе компаний нефтяного и газового сектора, освобождая их от обязанности уплачивать налог на сверхприбыль. Полагаем, что принадлежность к какой-либо отрасли не должна приниматься во внимание при определении круга плательщиков», — сказано в документе, с которым ознакомились «Известия». Депутаты предлагают сократить список организаций, которые не будут платить налог за сверхприбыль. В этот список вошли компании, которые в течение всего 2022 года вели добычу углеводородного сырья, угля и совершали операции по переработке нефтяного сырья. Еще данный налог будет относиться к организациям, которые были участниками консолидированной группы налогоплательщиков, осуществлявшие производство сжиженного природного газа в аналогичный период. Ранее URA.RU писало, что в России в 2024 году увеличат суммы налоговых вычетов. За обучение в университете можно будет вернуть в два раза больше денег.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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