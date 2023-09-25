Для нефтегазовых компаний хотят ввести налог на сверхприбыль

26 сентября 2023 в 06:14 Размер текста - 17 +

В Госдуму внесли законопроект о налоге для нефтегазовых компаний Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Для нефтегазовых компаний могут ввести налог за сверхприбыль, рассчитываемой по правилам, установленным в федеральном законе. Данный законопроект будет внесен в Госдуму 26 сентября. «Федеральный закон „О налоге на сверхприбыль“ вступает в силу с 1 января 2024 года. Он устанавливает необоснованные исключения, в том числе компаний нефтяного и газового сектора, освобождая их от обязанности уплачивать налог на сверхприбыль. Полагаем, что принадлежность к какой-либо отрасли не должна приниматься во внимание при определении круга плательщиков», — сказано в документе, с которым ознакомились «Известия». Депутаты предлагают сократить список организаций, которые не будут платить налог за сверхприбыль. В этот список вошли компании, которые в течение всего 2022 года вели добычу углеводородного сырья, угля и совершали операции по переработке нефтяного сырья. Еще данный налог будет относиться к организациям, которые были участниками консолидированной группы налогоплательщиков, осуществлявшие производство сжиженного природного газа в аналогичный период. Ранее URA.RU писало, что в России в 2024 году увеличат суммы налоговых вычетов. За обучение в университете можно будет вернуть в два раза больше денег.

Для нефтегазовых компаний могут ввести налог за сверхприбыль, рассчитываемой по правилам, установленным в федеральном законе. Данный законопроект будет внесен в Госдуму 26 сентября. «Федеральный закон „О налоге на сверхприбыль“ вступает в силу с 1 января 2024 года. Он устанавливает необоснованные исключения, в том числе компаний нефтяного и газового сектора, освобождая их от обязанности уплачивать налог на сверхприбыль. Полагаем, что принадлежность к какой-либо отрасли не должна приниматься во внимание при определении круга плательщиков», — сказано в документе, с которым ознакомились «Известия». Депутаты предлагают сократить список организаций, которые не будут платить налог за сверхприбыль. В этот список вошли компании, которые в течение всего 2022 года вели добычу углеводородного сырья, угля и совершали операции по переработке нефтяного сырья. Еще данный налог будет относиться к организациям, которые были участниками консолидированной группы налогоплательщиков, осуществлявшие производство сжиженного природного газа в аналогичный период. Ранее URA.RU писало, что в России в 2024 году увеличат суммы налоговых вычетов. За обучение в университете можно будет вернуть в два раза больше денег.