В Приморье учитель физкультуры заставила детей заниматься в противогазах

03 ноября 2023 в 11:46 Размер текста - 17 +

Учеников 6 класса заставили заниматься физкультурой в противогазах и химзащите Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура Приморского края повела проверку, касающуюся учителя физкультуры, которая заставляла детей выполнять упражнения в костюмах химзащиты и противогазах в одной из школ поселка городского типа Лучегорский. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Установлено, что в октябре 2023 года преподаватель физической культуры <…> во время урока применила недопустимые и опасные для детей методы воспитания, понудив учеников 6 класса выполнять упражнения в костюмах химической защиты и противогазах», — сообщили в прокуратуре. Уточняется, что в отношении учителя будет возбуждено дело по факту нарушения прав и свобод учащихся. Ранее стало известно, что в октябре, в средней школе №4 Пожарского муниципального округа учитель физкультуры, также исполняющий на тот момент обязанности директора, принудила детей заниматься на уроке в костюмах химической защиты и противогазах. Позже в региональном управлении прокуратуры сообщили, что ситуация была взята под контроль.

Прокуратура Приморского края повела проверку, касающуюся учителя физкультуры, которая заставляла детей выполнять упражнения в костюмах химзащиты и противогазах в одной из школ поселка городского типа Лучегорский. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Установлено, что в октябре 2023 года преподаватель физической культуры <…> во время урока применила недопустимые и опасные для детей методы воспитания, понудив учеников 6 класса выполнять упражнения в костюмах химической защиты и противогазах», — сообщили в прокуратуре. Уточняется, что в отношении учителя будет возбуждено дело по факту нарушения прав и свобод учащихся. Ранее стало известно, что в октябре, в средней школе №4 Пожарского муниципального округа учитель физкультуры, также исполняющий на тот момент обязанности директора, принудила детей заниматься на уроке в костюмах химической защиты и противогазах. Позже в региональном управлении прокуратуры сообщили, что ситуация была взята под контроль.