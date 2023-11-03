В Приморье учитель физкультуры заставила детей заниматься в противогазах

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Учеников 6 класса заставили заниматься физкультурой в противогазах и химзащите
Учеников 6 класса заставили заниматься физкультурой в противогазах и химзащите Фото:

Прокуратура Приморского края повела проверку, касающуюся учителя физкультуры, которая заставляла детей выполнять упражнения в костюмах химзащиты и противогазах в одной из школ поселка городского типа Лучегорский. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Установлено, что в октябре 2023 года преподаватель физической культуры <…> во время урока применила недопустимые и опасные для детей методы воспитания, понудив учеников 6 класса выполнять упражнения в костюмах химической защиты и противогазах», — сообщили в прокуратуре. Уточняется, что в отношении учителя будет возбуждено дело по факту нарушения прав и свобод учащихся.

Ранее стало известно, что в октябре, в средней школе №4 Пожарского муниципального округа учитель физкультуры, также исполняющий на тот момент обязанности директора, принудила детей заниматься на уроке в костюмах химической защиты и противогазах. Позже в региональном управлении прокуратуры сообщили, что ситуация была взята под контроль.

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Прокуратура Приморского края повела проверку, касающуюся учителя физкультуры, которая заставляла детей выполнять упражнения в костюмах химзащиты и противогазах в одной из школ поселка городского типа Лучегорский. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Установлено, что в октябре 2023 года преподаватель физической культуры <…> во время урока применила недопустимые и опасные для детей методы воспитания, понудив учеников 6 класса выполнять упражнения в костюмах химической защиты и противогазах», — сообщили в прокуратуре. Уточняется, что в отношении учителя будет возбуждено дело по факту нарушения прав и свобод учащихся. Ранее стало известно, что в октябре, в средней школе №4 Пожарского муниципального округа учитель физкультуры, также исполняющий на тот момент обязанности директора, принудила детей заниматься на уроке в костюмах химической защиты и противогазах. Позже в региональном управлении прокуратуры сообщили, что ситуация была взята под контроль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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