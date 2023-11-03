«Страна.ua»: у Зеленского появился серьезный конкурент на выборах

«Страна.ua»: президентство Зеленского окажется под вопросом из-за Залужного
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, залужный валерий, stock
Валерий Залужный станет серьезным препятствием для Зеленского на предстоящих выборах, пишет «Страна.ua» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный станет серьезным конкурентом для украинского лидера Владимира Зеленского на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщает «Страна.ua».

«В случае, если [Валерий] Залужный пойдет на выборы президента, победа [Владимира] Зеленского окажется под большим вопросом», — подчеркнули авторы украинского агентства. Они также сослались на интервью Залужного западным СМИ, где главком подчеркнул проблемы украинского контрнаступления. Зарубежные журналисты отметили раскол между Залужным и Зеленским на фоне украинского контрнаступления.

Авторы британской газеты The Times подчеркнули, что Залужный хочет официально закончить контрнаступление, начатое 4 июня, и подготовиться к следующей операции. В свою очередь Зеленский считает, что наступление нужно продолжать. Российские политологи посчитали интервью Залужного западным СМИ «необычным шагом», передает телеканал 360. Президентские выборы запланированы на Украине в 2024 году.

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный станет серьезным конкурентом для украинского лидера Владимира Зеленского на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщает «Страна.ua». «В случае, если [Валерий] Залужный пойдет на выборы президента, победа [Владимира] Зеленского окажется под большим вопросом», — подчеркнули авторы украинского агентства. Они также сослались на интервью Залужного западным СМИ, где главком подчеркнул проблемы украинского контрнаступления. Зарубежные журналисты отметили раскол между Залужным и Зеленским на фоне украинского контрнаступления. Авторы британской газеты The Times подчеркнули, что Залужный хочет официально закончить контрнаступление, начатое 4 июня, и подготовиться к следующей операции. В свою очередь Зеленский считает, что наступление нужно продолжать. Российские политологи посчитали интервью Залужного западным СМИ «необычным шагом», передает телеканал 360. Президентские выборы запланированы на Украине в 2024 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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