«Страна.ua»: у Зеленского появился серьезный конкурент на выборах

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный станет серьезным конкурентом для украинского лидера Владимира Зеленского на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщает «Страна.ua».
«В случае, если [Валерий] Залужный пойдет на выборы президента, победа [Владимира] Зеленского окажется под большим вопросом», — подчеркнули авторы украинского агентства. Они также сослались на интервью Залужного западным СМИ, где главком подчеркнул проблемы украинского контрнаступления. Зарубежные журналисты отметили раскол между Залужным и Зеленским на фоне украинского контрнаступления.
Авторы британской газеты The Times подчеркнули, что Залужный хочет официально закончить контрнаступление, начатое 4 июня, и подготовиться к следующей операции. В свою очередь Зеленский считает, что наступление нужно продолжать. Российские политологи посчитали интервью Залужного западным СМИ «необычным шагом», передает телеканал 360. Президентские выборы запланированы на Украине в 2024 году.
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