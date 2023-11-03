В Кремле высказались о сроках главного обращения Путина

Песков: Путин пока не определился с оглашением послания федеральному собранию
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Ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ в ЦВЗ «Манеж». Москва, путин владимир, послание федеральному собранию
В Кремле высказались о сроках главного обращения Путина Фото:

Президент РФ Владимир Путин пока не определился, когда выступит с посланием к федеральному собранию. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Путин пока не определился со сроками оглашения послания федеральному собранию в этом году», — сказал Песков. Его слова приводит РИА Новости.

В 2023 году Путин обращался к федеральному собранию 21 февраля. Во время посланий президент обозначает ключевые направления работы российских властей.

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Президент РФ Владимир Путин пока не определился, когда выступит с посланием к федеральному собранию. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Путин пока не определился со сроками оглашения послания федеральному собранию в этом году», — сказал Песков. Его слова приводит РИА Новости. В 2023 году Путин обращался к федеральному собранию 21 февраля. Во время посланий президент обозначает ключевые направления работы российских властей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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