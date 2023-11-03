Кулеба раскрыл планы Зеленского на президентские выборы в 2024 году

Кулеба: Зеленский думает провести выборы в стране весной 2024 года

03 ноября 2023 в 21:02 Размер текста - 17 +

На Украине президентские выборы могут пройти весной 2024 года, отметил Дмитрий Кулеба Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский глава Владимир Зеленский рассчитывает провести президентские выборы в стране весной 2024 года. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. «Президент Украины обдумывает и взвешивает разные плюсы и минусы. <…> Рассматривает возможность проведения президентских выборов следующей весной,», — уточнил Дмитрий Кулеба в ходе брифинга. Его слова передает британский телеканал Sky News. Тем не менее он добавил, что проведение соответствующих выборов во время вооруженного военного конфликта с Россией повлекут за собой последствия. В настоящий момент выборы официально приостановлены. В качестве основного политического конкурента Зеленского рассматривается главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Между ними проходят разногласия, связанные с украинским контрнаступлением. Противостояние отмечают как на Украине, так и на Западе. Бывший агент MI6 Аластер Крук заявил, что Вашингтон планирует заставить Зеленского провести выборы, передает RT.

Украинский глава Владимир Зеленский рассчитывает провести президентские выборы в стране весной 2024 года. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. «Президент Украины обдумывает и взвешивает разные плюсы и минусы. <…> Рассматривает возможность проведения президентских выборов следующей весной,», — уточнил Дмитрий Кулеба в ходе брифинга. Его слова передает британский телеканал Sky News. Тем не менее он добавил, что проведение соответствующих выборов во время вооруженного военного конфликта с Россией повлекут за собой последствия. В настоящий момент выборы официально приостановлены. В качестве основного политического конкурента Зеленского рассматривается главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Между ними проходят разногласия, связанные с украинским контрнаступлением. Противостояние отмечают как на Украине, так и на Западе. Бывший агент MI6 Аластер Крук заявил, что Вашингтон планирует заставить Зеленского провести выборы, передает RT.