Как работает разведка в зоне СВО

Командир группировки «Центр»: на СВО разведчики используют эффект неожиданности

05 ноября 2023 в 09:50 Размер текста - 17 +

На СВО разведчики используют эффект неожиданности, рассказал командир Фото: Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зоне специальной военной операции разведчики перемещаются скрытно, занимают позицию для наблюдения, а затем используют эффект неожиданности. Об этом рассказал командир роты разведки группировки «Центр» с позывным «Ласковый». 5 ноября в России празднуют День военного разведчика. «В район разведывательно-поисковых действий группа прибывает на бронемашине, а потом покидает бронированную капсулу и выдвигается в зону проведения разведки. Разведчики перемещаются скрытно и занимают позицию для наблюдения», — рассказал командир, передает телеканал «Звезда». Он добавил, что в этот момент передовые разведчики скрытно передвигаются на квадроцикле к месту боевого соприкосновения, чтобы изучить маршрут для штурмовой группы. По словам командира, разведчики, пользуясь эффектом неожиданности, вступают в бой с противником до прихода штурмовиков. Они зачищают пункт противника, а после двигаются в тыл, заключил он. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поздравил российских разведчиков с профессиональным праздником. Он заявил, личный состав военной разведки РФ успешно решает задачи и эффективно действует в ходе специальной военной операции.

В зоне специальной военной операции разведчики перемещаются скрытно, занимают позицию для наблюдения, а затем используют эффект неожиданности. Об этом рассказал командир роты разведки группировки «Центр» с позывным «Ласковый». 5 ноября в России празднуют День военного разведчика. «В район разведывательно-поисковых действий группа прибывает на бронемашине, а потом покидает бронированную капсулу и выдвигается в зону проведения разведки. Разведчики перемещаются скрытно и занимают позицию для наблюдения», — рассказал командир, передает телеканал «Звезда». Он добавил, что в этот момент передовые разведчики скрытно передвигаются на квадроцикле к месту боевого соприкосновения, чтобы изучить маршрут для штурмовой группы. По словам командира, разведчики, пользуясь эффектом неожиданности, вступают в бой с противником до прихода штурмовиков. Они зачищают пункт противника, а после двигаются в тыл, заключил он. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поздравил российских разведчиков с профессиональным праздником. Он заявил, личный состав военной разведки РФ успешно решает задачи и эффективно действует в ходе специальной военной операции.