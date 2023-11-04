04 ноября 2023

Как работает разведка в зоне СВО

Командир группировки «Центр»: на СВО разведчики используют эффект неожиданности
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На СВО разведчики используют эффект неожиданности, рассказал командир Фото:
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В зоне специальной военной операции разведчики перемещаются скрытно, занимают позицию для наблюдения, а затем используют эффект неожиданности. Об этом рассказал командир роты разведки группировки «Центр» с позывным «Ласковый». 5 ноября в России празднуют День военного разведчика.

«В район разведывательно-поисковых действий группа прибывает на бронемашине, а потом покидает бронированную капсулу и выдвигается в зону проведения разведки. Разведчики перемещаются скрытно и занимают позицию для наблюдения», — рассказал командир, передает телеканал «Звезда». Он добавил, что в этот момент передовые разведчики скрытно передвигаются на квадроцикле к месту боевого соприкосновения, чтобы изучить маршрут для штурмовой группы.

По словам командира, разведчики, пользуясь эффектом неожиданности, вступают в бой с противником до прихода штурмовиков. Они зачищают пункт противника, а после двигаются в тыл, заключил он.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поздравил российских разведчиков с профессиональным праздником. Он заявил, личный состав военной разведки РФ успешно решает задачи и эффективно действует в ходе специальной военной операции.

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В зоне специальной военной операции разведчики перемещаются скрытно, занимают позицию для наблюдения, а затем используют эффект неожиданности. Об этом рассказал командир роты разведки группировки «Центр» с позывным «Ласковый». 5 ноября в России празднуют День военного разведчика. «В район разведывательно-поисковых действий группа прибывает на бронемашине, а потом покидает бронированную капсулу и выдвигается в зону проведения разведки. Разведчики перемещаются скрытно и занимают позицию для наблюдения», — рассказал командир, передает телеканал «Звезда». Он добавил, что в этот момент передовые разведчики скрытно передвигаются на квадроцикле к месту боевого соприкосновения, чтобы изучить маршрут для штурмовой группы. По словам командира, разведчики, пользуясь эффектом неожиданности, вступают в бой с противником до прихода штурмовиков. Они зачищают пункт противника, а после двигаются в тыл, заключил он. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поздравил российских разведчиков с профессиональным праздником. Он заявил, личный состав военной разведки РФ успешно решает задачи и эффективно действует в ходе специальной военной операции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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