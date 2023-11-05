Член Общественной палаты объяснила, в чем уникальность выставки «Россия»

Член Общественной палаты Булгакова назвала выставку «Россия» уникальным явлением

05 ноября 2023 в 17:14 Размер текста - 17 +

Выставка «Россия» завершится в апреле 2024 года Фото: Георгий Бергал © URA.RU Международная выставка-форум «Россия», которая стартовала на ВДНХ 4 ноября, впервые с начала XXI века проводится в таком большом масштабе. Об этом URA.RU рассказала председатель комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алена Булгакова. «Безусловно, событие уникально по своей сути. Выставка такого большого масштаба проводится впервые с начала XXI века. [Она] интерактивно, познавательно и наглядно рассказывает о главных достижениях и победах нашей страны, культурных и национальных особенностях каждого региона. <…> Выставка символично открылась в знаменательный для нашей страны день — День народного единства, и мне воочию удалось прочувствовать атмосферу праздника, подробно познакомиться со всеми стендами, которые там были представлены», — поделилась Алена Булгакова с корреспондентом URA.RU. Булгакова отметила, что больше всего ей понравились экспозиции про новые регионы России. По ее словам, они вызывают ощущение гордости, подвига и победы. Касательно всей выставки член Общественной палаты отметила, что «Россия» богата современными технологическими решениями. Несмотря на это, на выставке есть место и для национальных костюмов, танцев и песен. «Гордость за достижения многонациональной России передают именно люди, которые с воодушевлением и радостью рассказывают о том, чем славится и отличается именно их регион. В основе истории каждого региона — люди, герои труда, которые развивали свои территории с верой в будущее, гордясь местом, где они родились», — уточнила Булгакова. Она подчеркнула, что выставка укрепит связь между российскими регионами. К тому же, форум поможет жителям многонациональной России узнать больше про каждый субъект, повысить чувство патриотизма, найти что-то общее в культуре и отследить исторические корни. В оргкомитете выставки рассказали URA.RU, что посетители смогут испытать сразу три эмоции: удивление, гордость и сопричастность. После этого, в идеале, они трансформируются в мечту. Главная цель «России» — показать, что у страны есть будущее даже в условиях западного давления. По масштабу и размаху выставку можно сравнить с международной выставкой ЭКСПО. Выставка будет работать до весны. Она закроется 12 апреля 2024 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Международная выставка-форум «Россия», которая стартовала на ВДНХ 4 ноября, впервые с начала XXI века проводится в таком большом масштабе. Об этом URA.RU рассказала председатель комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алена Булгакова. «Безусловно, событие уникально по своей сути. Выставка такого большого масштаба проводится впервые с начала XXI века. [Она] интерактивно, познавательно и наглядно рассказывает о главных достижениях и победах нашей страны, культурных и национальных особенностях каждого региона. <…> Выставка символично открылась в знаменательный для нашей страны день — День народного единства, и мне воочию удалось прочувствовать атмосферу праздника, подробно познакомиться со всеми стендами, которые там были представлены», — поделилась Алена Булгакова с корреспондентом URA.RU. Булгакова отметила, что больше всего ей понравились экспозиции про новые регионы России. По ее словам, они вызывают ощущение гордости, подвига и победы. Касательно всей выставки член Общественной палаты отметила, что «Россия» богата современными технологическими решениями. Несмотря на это, на выставке есть место и для национальных костюмов, танцев и песен. «Гордость за достижения многонациональной России передают именно люди, которые с воодушевлением и радостью рассказывают о том, чем славится и отличается именно их регион. В основе истории каждого региона — люди, герои труда, которые развивали свои территории с верой в будущее, гордясь местом, где они родились», — уточнила Булгакова. Она подчеркнула, что выставка укрепит связь между российскими регионами. К тому же, форум поможет жителям многонациональной России узнать больше про каждый субъект, повысить чувство патриотизма, найти что-то общее в культуре и отследить исторические корни. В оргкомитете выставки рассказали URA.RU, что посетители смогут испытать сразу три эмоции: удивление, гордость и сопричастность. После этого, в идеале, они трансформируются в мечту. Главная цель «России» — показать, что у страны есть будущее даже в условиях западного давления. По масштабу и размаху выставку можно сравнить с международной выставкой ЭКСПО. Выставка будет работать до весны. Она закроется 12 апреля 2024 года.