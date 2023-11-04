На ВДНХ открылась выставка-форум «Россия 2023»

Выставка «Россия 2023» познакомит посетителей с достижениями страны Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Выставка-форум «Россия 2023» на ВДНХ открылась сегодня, 4 ноября, и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней будут представлены достижения различных регионов, отраслей экономики и общественной жизни за последние 23 года. Об этом стало известно на официальном сайте мероприятия.

Посетители выставки достижений «Россия» смогут испытать три эмоции: удивление, гордость и сопричастность. «В идеале, эти три эмоции у посетителя должны трансформироваться в мечту», — рассказали корреспонденту URA.RU в оргкомитете выставки. Задачей форума считается опровергнуть установки о том, что у России нет будущего из-за отказа Запада от отношений с Россией. Для этого на выставке будут представлены достижения регионов и разных отраслей экономики и общественной жизни за 23 года.

Творческие команды регионов постарались создать интерактивные стенды для разных возрастных групп. По мнению оргкомитета, основной аудиторией выставки являются дети. Некоторые стенды даже предусматривают маршруты для самых маленьких, включая расположение информации на уровне их глаз. Для детей также созданы содержательные и интересные павильоны. «Мы ставили своей задачей сделать павильоны настолько содержательными и интересными, чтобы ребенок, выходящий из регионального павильона, просил родителей поехать в этот регион увидеть все вживую, а выходя с павильона предприятия, говорил, что определился с профессией», — отметили в оргкомитете.

На площадке форума будут работать выставочные стенды, которые отличаются от стендов на других деловых мероприятиях, таких как Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Организаторы форума в Петербурге ставят первоочередной целью привлечь внимание взрослой аудитории и способствовать проведению переговоров. Стенды в ВДНХ, в свою очередь, сконструированы таким образом, чтобы было интересно их рассматривать и изучать.

Семье с ребенком для осмотра всех стендов выставки на ВДНХ потребуется шесть дней. На выставке будет предоставлена самая актуальная информация, особенно по достижениям в космосе. Для этого организованы уникальные встречи с реальными космонавтами, которые расскажут о своем выборе профессии и достижениях.

Программа мероприятий выставки-форума «Россия 2023» стартует на следующей неделе. Сначала каждый день будет посвящен одному из 89 регионов России. По масштабу и размаху выставку можно сравнить с международной выставкой ЭКСПО. Оргкомитет отметил, что концепция для мировой ЭКСПО разрабатывается в течение трех лет, а строительство занимает год, тогда как они построили эту выставку всего за четыре месяца.