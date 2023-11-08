В Губкинском по поручению губернатора ЯНАО Артюхова провели капремонт школы

Губкинская школа №1 открылась после капитального ремонта Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Губкинском (ЯНАО) провели капитальный ремонт образовательного учреждения. В пресс-службе городской администрации сообщили, что работы были выполнены по поручению губернатора округа Дмитрия Артюхова.

«Глава региона распорядился выделить средства по итогам посещения школы во время Честного маршрута в 2022 году. Ремонт школы начался весной этого года. С начала второй учебной четверти губкинские школьники сели за парты школы №1, учреждение открыто», — говорится в сообщении.

В ходе ремонта был утеплен фасад школы, обновлено напольное покрытие. Была произведена покраска стен, теперь корпуса учреждения имеют индивидуальную цветовую гамму. В школе увеличилось число посадочных мест в столовой. Теперь ученики смогут проводить свободное время в молодежном пространстве, которое оборудовали для отдыха и коммуникации детей.

Ранее URA.RU сообщило об открытии Арктического лицея в Новом Уренгое (ЯНАО). Образовательное учреждение является самым большим в округе.

«СОШ №1» в городе Губкинский Фото: пресс-служба администрации Губкинский

Школа №1 после капремонта, Губкинский Фото: пресс-служба администрации Губкинский