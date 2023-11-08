08 ноября 2023

В городе ЯНАО по поручению Артюхова отремонтировали школу. Фото

В Губкинском по поручению губернатора ЯНАО Артюхова провели капремонт школы
© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя общеобразовательная школа N 106, ремонт школы, рабочий, новогоднее оформление, школа 106
Губкинская школа №1 открылась после капитального ремонта Фото:

В Губкинском (ЯНАО) провели капитальный ремонт образовательного учреждения. В пресс-службе городской администрации сообщили, что работы были выполнены по поручению губернатора округа Дмитрия Артюхова.

«Глава региона распорядился выделить средства по итогам посещения школы во время Честного маршрута в 2022 году. Ремонт школы начался весной этого года. С начала второй учебной четверти губкинские школьники сели за парты школы №1, учреждение открыто», — говорится в сообщении.

В ходе ремонта был утеплен фасад школы, обновлено напольное покрытие. Была произведена покраска стен, теперь корпуса учреждения имеют индивидуальную цветовую гамму. В школе увеличилось число посадочных мест в столовой. Теперь ученики смогут проводить свободное время в молодежном пространстве, которое оборудовали для отдыха и коммуникации детей.

Ранее URA.RU сообщило об открытии Арктического лицея в Новом Уренгое (ЯНАО). Образовательное учреждение является самым большим в округе.

«СОШ №1» в городе Губкинский
«СОШ №1» в городе Губкинский
Фото:
Школа №1 после капремонта, Губкинский
Школа №1 после капремонта, Губкинский
Фото:
Обновленная школа №1, Губкинский
Обновленная школа №1, Губкинский
Фото:

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В Губкинском (ЯНАО) провели капитальный ремонт образовательного учреждения. В пресс-службе городской администрации сообщили, что работы были выполнены по поручению губернатора округа Дмитрия Артюхова. «Глава региона распорядился выделить средства по итогам посещения школы во время Честного маршрута в 2022 году. Ремонт школы начался весной этого года. С начала второй учебной четверти губкинские школьники сели за парты школы №1, учреждение открыто», — говорится в сообщении. В ходе ремонта был утеплен фасад школы, обновлено напольное покрытие. Была произведена покраска стен, теперь корпуса учреждения имеют индивидуальную цветовую гамму. В школе увеличилось число посадочных мест в столовой. Теперь ученики смогут проводить свободное время в молодежном пространстве, которое оборудовали для отдыха и коммуникации детей. Ранее URA.RU сообщило об открытии Арктического лицея в Новом Уренгое (ЯНАО). Образовательное учреждение является самым большим в округе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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