07 ноября 2023

В Новом Уренгое открыли самую большую школу ЯНАО

В Новом Уренгое открыли самую большую школу в ЯНАО — Арктический лицей
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие бойни скота в селе Частоозерье. Курган , красная лента, открытие
В Новом Уренгое открыли Арктический лицей Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) произошло торжественное открытие Арктического лицея. Об этом сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале.

«В Год знаний открыли в Новом Уренгое самую большую школу Ямала. Учиться в Арктическом лицее одновременно могут до 1600 ребят», — говорится в сообщении.

В новое образовательное учреждение перейдут ученики и сотрудники школы №12. Для учеников, которые хотят углубленно изучать хирургию, оборудовали медицинский класс. В скором времени откроется еще одно направление для учащихся — биоинженерия. Школьники могут заниматься плаванием и скалолазанием, гончарным делом. Многие дети будут развивать свои таланты в хореографии и актерском мастерстве.

Ранее URA.RU рассказало о том, как глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов организовал субботник с жителями города. Родители школьников помогали с уборкой на территории нового лицея.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) произошло торжественное открытие Арктического лицея. Об этом сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале. «В Год знаний открыли в Новом Уренгое самую большую школу Ямала. Учиться в Арктическом лицее одновременно могут до 1600 ребят», — говорится в сообщении. В новое образовательное учреждение перейдут ученики и сотрудники школы №12. Для учеников, которые хотят углубленно изучать хирургию, оборудовали медицинский класс. В скором времени откроется еще одно направление для учащихся — биоинженерия. Школьники могут заниматься плаванием и скалолазанием, гончарным делом. Многие дети будут развивать свои таланты в хореографии и актерском мастерстве. Ранее URA.RU рассказало о том, как глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов организовал субботник с жителями города. Родители школьников помогали с уборкой на территории нового лицея.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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