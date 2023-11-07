В Новом Уренгое открыли самую большую школу ЯНАО

В Новом Уренгое открыли самую большую школу в ЯНАО — Арктический лицей

08 ноября 2023 в 18:03 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое открыли Арктический лицей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) произошло торжественное открытие Арктического лицея. Об этом сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале. «В Год знаний открыли в Новом Уренгое самую большую школу Ямала. Учиться в Арктическом лицее одновременно могут до 1600 ребят», — говорится в сообщении. В новое образовательное учреждение перейдут ученики и сотрудники школы №12. Для учеников, которые хотят углубленно изучать хирургию, оборудовали медицинский класс. В скором времени откроется еще одно направление для учащихся — биоинженерия. Школьники могут заниматься плаванием и скалолазанием, гончарным делом. Многие дети будут развивать свои таланты в хореографии и актерском мастерстве. Ранее URA.RU рассказало о том, как глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов организовал субботник с жителями города. Родители школьников помогали с уборкой на территории нового лицея.

В Новом Уренгое (ЯНАО) произошло торжественное открытие Арктического лицея. Об этом сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале. «В Год знаний открыли в Новом Уренгое самую большую школу Ямала. Учиться в Арктическом лицее одновременно могут до 1600 ребят», — говорится в сообщении. В новое образовательное учреждение перейдут ученики и сотрудники школы №12. Для учеников, которые хотят углубленно изучать хирургию, оборудовали медицинский класс. В скором времени откроется еще одно направление для учащихся — биоинженерия. Школьники могут заниматься плаванием и скалолазанием, гончарным делом. Многие дети будут развивать свои таланты в хореографии и актерском мастерстве. Ранее URA.RU рассказало о том, как глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов организовал субботник с жителями города. Родители школьников помогали с уборкой на территории нового лицея.