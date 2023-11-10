Из-за вмешательства третьих лиц в работу железнодорожного транспорта 19 вагонов грузового поезда в Рязанской области сошли с рельсов. Об этом сообщили в Московской железной дороге (МЖД). По данным службы, угрозы для экологии нет.
«В результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошел сход 19 вагонов грузового поезда», — говорится в сообщении telegram-канала МЖД. По одной из версий, перед сходом вагонов был слышен взрыв, дополняет telegram-канал Shot.
Отмечается, что помощник машиниста получил незначительные травмы. Медики оказывают ему помощь. По данным МЖД, происшествие не повлияет на движение пассажирских и пригородных поездов.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области с рельсов сошла пустая цистерна, передает телеканал 360. Дорожное полотно и сама цистерна были повреждены.
Из-за вмешательства третьих лиц в работу железнодорожного транспорта 19 вагонов грузового поезда в Рязанской области сошли с рельсов. Об этом сообщили в Московской железной дороге (МЖД). По данным службы, угрозы для экологии нет. «В результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошел сход 19 вагонов грузового поезда», — говорится в сообщении telegram-канала МЖД. По одной из версий, перед сходом вагонов был слышен взрыв, дополняет telegram-канал Shot. Отмечается, что помощник машиниста получил незначительные травмы. Медики оказывают ему помощь. По данным МЖД, происшествие не повлияет на движение пассажирских и пригородных поездов. Ранее сообщалось, что в Тюменской области с рельсов сошла пустая цистерна, передает телеканал 360. Дорожное полотно и сама цистерна были повреждены.