10 ноября 2023

МЖД: 19 грузовых вагонов сошли с рельсов в Рязанской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка Евгения Куйвашева в Богданович. Свердловская область, железная дорога
В МЖД сообщили, что угрозы для экологии нет Фото:

Из-за вмешательства третьих лиц в работу железнодорожного транспорта 19 вагонов грузового поезда в Рязанской области сошли с рельсов. Об этом сообщили в Московской железной дороге (МЖД). По данным службы, угрозы для экологии нет.

«В результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошел сход 19 вагонов грузового поезда», — говорится в сообщении telegram-канала МЖД. По одной из версий, перед сходом вагонов был слышен взрыв, дополняет telegram-канал Shot.

Отмечается, что помощник машиниста получил незначительные травмы. Медики оказывают ему помощь. По данным МЖД, происшествие не повлияет на движение пассажирских и пригородных поездов.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области с рельсов сошла пустая цистерна, передает телеканал 360. Дорожное полотно и сама цистерна были повреждены.

В Рязанской области 15 вагонов сошли срельсов
15 вагонов сошли с рельсов под Рязанью
Фото:

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Из-за вмешательства третьих лиц в работу железнодорожного транспорта 19 вагонов грузового поезда в Рязанской области сошли с рельсов. Об этом сообщили в Московской железной дороге (МЖД). По данным службы, угрозы для экологии нет. «В результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошел сход 19 вагонов грузового поезда», — говорится в сообщении telegram-канала МЖД. По одной из версий, перед сходом вагонов был слышен взрыв, дополняет telegram-канал Shot. Отмечается, что помощник машиниста получил незначительные травмы. Медики оказывают ему помощь. По данным МЖД, происшествие не повлияет на движение пассажирских и пригородных поездов. Ранее сообщалось, что в Тюменской области с рельсов сошла пустая цистерна, передает телеканал 360. Дорожное полотно и сама цистерна были повреждены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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