МЖД: 19 грузовых вагонов сошли с рельсов в Рязанской области. Фото

11 ноября 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

В МЖД сообщили, что угрозы для экологии нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из-за вмешательства третьих лиц в работу железнодорожного транспорта 19 вагонов грузового поезда в Рязанской области сошли с рельсов. Об этом сообщили в Московской железной дороге (МЖД). По данным службы, угрозы для экологии нет. «В результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошел сход 19 вагонов грузового поезда», — говорится в сообщении telegram-канала МЖД. По одной из версий, перед сходом вагонов был слышен взрыв, дополняет telegram-канал Shot. Отмечается, что помощник машиниста получил незначительные травмы. Медики оказывают ему помощь. По данным МЖД, происшествие не повлияет на движение пассажирских и пригородных поездов. Ранее сообщалось, что в Тюменской области с рельсов сошла пустая цистерна, передает телеканал 360. Дорожное полотно и сама цистерна были повреждены. 15 вагонов сошли с рельсов под Рязанью Фото: telegram-канал IZ.RU / https://t.me/izvestia/151454

Из-за вмешательства третьих лиц в работу железнодорожного транспорта 19 вагонов грузового поезда в Рязанской области сошли с рельсов. Об этом сообщили в Московской железной дороге (МЖД). По данным службы, угрозы для экологии нет. «В результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошел сход 19 вагонов грузового поезда», — говорится в сообщении telegram-канала МЖД. По одной из версий, перед сходом вагонов был слышен взрыв, дополняет telegram-канал Shot. Отмечается, что помощник машиниста получил незначительные травмы. Медики оказывают ему помощь. По данным МЖД, происшествие не повлияет на движение пассажирских и пригородных поездов. Ранее сообщалось, что в Тюменской области с рельсов сошла пустая цистерна, передает телеканал 360. Дорожное полотно и сама цистерна были повреждены.