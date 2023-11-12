Израиль пообещал продолжать боевые действия в Газе даже без поддержки

13 ноября 2023 в 03:14 Размер текста - 17 +

Израиль продолжит уничтожать ХАМАС и без международной поддержки, говорит Эли Коэн Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израиль продолжит военную операцию в секторе Газа даже без международной поддержки. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Израиля Эли Коэн. «Мы видим беспрецедентную поддержку Израиля на мировой арене. <…> Но сейчас я выражаюсь максимально ясно — даже если международная поддержка закончится, мы продолжим двигаться к достижению двух целей, которые мы перед собой поставили — уничтожение ХАМАС и освобождение всех заложников», — отметил Эли Коэн в эфире израильского 14-го канала. Ранее глава правительства Германии Олаф Шольц отказался поддержать прекращения огня в секторе Газа. Израиль даст ХАМАС возможность отдохнуть и достать новые ракеты. Президент США Джо Байден также считает, что прекращение огня в секторе Газа в настоящее время невозможно, пишет «Национальная служба новостей».

Израиль продолжит военную операцию в секторе Газа даже без международной поддержки. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Израиля Эли Коэн. «Мы видим беспрецедентную поддержку Израиля на мировой арене. <…> Но сейчас я выражаюсь максимально ясно — даже если международная поддержка закончится, мы продолжим двигаться к достижению двух целей, которые мы перед собой поставили — уничтожение ХАМАС и освобождение всех заложников», — отметил Эли Коэн в эфире израильского 14-го канала. Ранее глава правительства Германии Олаф Шольц отказался поддержать прекращения огня в секторе Газа. Израиль даст ХАМАС возможность отдохнуть и достать новые ракеты. Президент США Джо Байден также считает, что прекращение огня в секторе Газа в настоящее время невозможно, пишет «Национальная служба новостей».