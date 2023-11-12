Израиль пообещал продолжать боевые действия в Газе даже без поддержки

Израиль продолжит военную операцию в секторе Газа даже без международной поддержки. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Израиля Эли Коэн.
«Мы видим беспрецедентную поддержку Израиля на мировой арене. <…> Но сейчас я выражаюсь максимально ясно — даже если международная поддержка закончится, мы продолжим двигаться к достижению двух целей, которые мы перед собой поставили — уничтожение ХАМАС и освобождение всех заложников», — отметил Эли Коэн в эфире израильского 14-го канала.
Ранее глава правительства Германии Олаф Шольц отказался поддержать прекращения огня в секторе Газа. Израиль даст ХАМАС возможность отдохнуть и достать новые ракеты. Президент США Джо Байден также считает, что прекращение огня в секторе Газа в настоящее время невозможно, пишет «Национальная служба новостей».
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