Жильцов домов просят сделать запас воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 14 ноября отключат холодную воду в более чем 30 многоквартирных домах. Данная информация размещена в telegram-канале «Водного Союза».

«14 ноября. В связи с врезками водопровода подрядной организацией по ул. Дзержинского 50 с 09:00 14.11 до 08:00 15.11.23 г. будет ограничено холодное водоснабжение. Просим потребителей сделать необходимый запас воды», — указано в сообщении.

Отключение воды коснется следующих адресов:

пр. Машиностроителей 2, 2а, 4, 4а, 4б, 12 (университет), 6а, 6, 8;

ул. Дзержинского, 28а (д/сад №10 «Аленушка»), 28, 29 г, 30, 31б, 31в, 32, 33, 33б, 34, 35а, 36, 36а, 38, 40а, 41е, 40к1, 42, 44, 46 (школа № 46), 46а, 48, 48а, 48ак1,50, 52, 52а, 52б, 54;

ул. Некрасова 9, 9а;

теплопункт № 26, 51.

Ранее стало известно, что в Курганской области дополнительно выделили 300 млн рублей на капремонт коммунальных сетей. В том числе запланирован ремонт водопровода на ул. Дзержинского от пр. Машиностроителей до ул. Ястржембского.