В Курганской области на ремонт коммунальных сетей направят еще сотни миллионов

03 ноября 2023 в 14:55 Размер текста - 17 +

На капремонт дополнительно направили 300 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области дополнительно выделили 300 млн рублей на капремонт коммунальных сетей. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор Вадим Шумков. «Приняли документ, расписывающий дополнительные субсидии на модернизацию коммунального хозяйства к тем проектам, что уже реализованы и в данное время реализуются на территории региона. В совокупности это позволит улучшить предоставляемую коммунальную услугу более чем 100 тысяч человек и капитально отремонтировать более 52 км сетей. На вышеперечисленные мероприятия планируется направить порядка 300 млн рублей», — сообщил губернатор. Дополнительные субсидии направят на капремонт: аварийных участков инженерных сетей рабочем поселке Каргаполье (реализация — 2023 год);

разводящих сетей водопровода в городе Макушино, второй этап (реализация — 2023—2024 годы);

участка водовода села Утчанское — поселок Курорт «Озеро Медвежье» (реализация — 2023 год);

водопровода по ул. Дзержинского от пр. Машиностроителей до ул. Ястржембского (реализация — 2023—2024 годы);

водопровода по ул. Панфилова от Ястржембского до ул. И. Земнухова (реализация — 2024 год);

водопроводных сетей в рабочем поселке Лебяжье (реализация — 2023—2024 годы). Ранее стало известно, что компания «Водной союз» направила более 100 млн рублей на проведение работ на сетях и сооружениях в рамках летней ремонтной кампании. Губернатор регулярно следит за ходом ремонтных работ.

В Курганской области дополнительно выделили 300 млн рублей на капремонт коммунальных сетей. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор Вадим Шумков. «Приняли документ, расписывающий дополнительные субсидии на модернизацию коммунального хозяйства к тем проектам, что уже реализованы и в данное время реализуются на территории региона. В совокупности это позволит улучшить предоставляемую коммунальную услугу более чем 100 тысяч человек и капитально отремонтировать более 52 км сетей. На вышеперечисленные мероприятия планируется направить порядка 300 млн рублей», — сообщил губернатор. Дополнительные субсидии направят на капремонт: Ранее стало известно, что компания «Водной союз» направила более 100 млн рублей на проведение работ на сетях и сооружениях в рамках летней ремонтной кампании. Губернатор регулярно следит за ходом ремонтных работ.