В Курганской области на ремонт коммунальных сетей направят еще сотни миллионов

В Курганской области дополнительно выделили 300 млн рублей на капремонт коммунальных сетей. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор Вадим Шумков.
«Приняли документ, расписывающий дополнительные субсидии на модернизацию коммунального хозяйства к тем проектам, что уже реализованы и в данное время реализуются на территории региона. В совокупности это позволит улучшить предоставляемую коммунальную услугу более чем 100 тысяч человек и капитально отремонтировать более 52 км сетей. На вышеперечисленные мероприятия планируется направить порядка 300 млн рублей», — сообщил губернатор.
Дополнительные субсидии направят на капремонт:
- аварийных участков инженерных сетей рабочем поселке Каргаполье (реализация — 2023 год);
- разводящих сетей водопровода в городе Макушино, второй этап (реализация — 2023—2024 годы);
- участка водовода села Утчанское — поселок Курорт «Озеро Медвежье» (реализация — 2023 год);
- водопровода по ул. Дзержинского от пр. Машиностроителей до ул. Ястржембского (реализация — 2023—2024 годы);
- водопровода по ул. Панфилова от Ястржембского до ул. И. Земнухова (реализация — 2024 год);
- водопроводных сетей в рабочем поселке Лебяжье (реализация — 2023—2024 годы).
Ранее стало известно, что компания «Водной союз» направила более 100 млн рублей на проведение работ на сетях и сооружениях в рамках летней ремонтной кампании. Губернатор регулярно следит за ходом ремонтных работ.
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