12 ноября 2023
11 ноября 2023

Счетная палата ЯНАО выявила неэффективные расходы на жилье сиротам

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти выделили 987 млн рублей на жилье сиротам за 2021—2022 годы Фото:

Счетная палата ЯНАО обнаружила неэффективные расходы средств окружного бюджета на жилье сиротам. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Счетной палатой Ямало-Ненецкого автономного округа проведено экспертно-аналитическое мероприятие. В ходе мероприятия выявлены неэффективные расходы, связанные с содержанием неиспользуемых жилых помещений специализированного жилищного фонда по причине длительного поиска детей-сирот», — говорится в сообщении. Отмечается, что неэффективные затраты могут быть сокращены за счет изменения законодательства округа.

Также в ведомстве добавили, что в 2021—2022 годы из окружного бюджета на жилье детям-сиротам было выделено более 987 млн рублей. Жильем обеспечили 332 сироты.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде прокуратура потребовала от регионального департамента строительства и жилищной политики предоставить сироте жилье. Ямалец достиг совершеннолетия, но не получил место для проживания. Суд требования прокуратуры удовлетворил.

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Счетная палата ЯНАО обнаружила неэффективные расходы средств окружного бюджета на жилье сиротам. Об этом сообщается на сайте ведомства. «Счетной палатой Ямало-Ненецкого автономного округа проведено экспертно-аналитическое мероприятие. В ходе мероприятия выявлены неэффективные расходы, связанные с содержанием неиспользуемых жилых помещений специализированного жилищного фонда по причине длительного поиска детей-сирот», — говорится в сообщении. Отмечается, что неэффективные затраты могут быть сокращены за счет изменения законодательства округа. Также в ведомстве добавили, что в 2021—2022 годы из окружного бюджета на жилье детям-сиротам было выделено более 987 млн рублей. Жильем обеспечили 332 сироты. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде прокуратура потребовала от регионального департамента строительства и жилищной политики предоставить сироте жилье. Ямалец достиг совершеннолетия, но не получил место для проживания. Суд требования прокуратуры удовлетворил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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