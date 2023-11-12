Счетная палата ЯНАО выявила неэффективные расходы на жилье сиротам

13 ноября 2023 в 17:04 Размер текста - 17 +

Власти выделили 987 млн рублей на жилье сиротам за 2021—2022 годы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Счетная палата ЯНАО обнаружила неэффективные расходы средств окружного бюджета на жилье сиротам. Об этом сообщается на сайте ведомства. «Счетной палатой Ямало-Ненецкого автономного округа проведено экспертно-аналитическое мероприятие. В ходе мероприятия выявлены неэффективные расходы, связанные с содержанием неиспользуемых жилых помещений специализированного жилищного фонда по причине длительного поиска детей-сирот», — говорится в сообщении. Отмечается, что неэффективные затраты могут быть сокращены за счет изменения законодательства округа. Также в ведомстве добавили, что в 2021—2022 годы из окружного бюджета на жилье детям-сиротам было выделено более 987 млн рублей. Жильем обеспечили 332 сироты. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде прокуратура потребовала от регионального департамента строительства и жилищной политики предоставить сироте жилье. Ямалец достиг совершеннолетия, но не получил место для проживания. Суд требования прокуратуры удовлетворил.

Счетная палата ЯНАО обнаружила неэффективные расходы средств окружного бюджета на жилье сиротам. Об этом сообщается на сайте ведомства. «Счетной палатой Ямало-Ненецкого автономного округа проведено экспертно-аналитическое мероприятие. В ходе мероприятия выявлены неэффективные расходы, связанные с содержанием неиспользуемых жилых помещений специализированного жилищного фонда по причине длительного поиска детей-сирот», — говорится в сообщении. Отмечается, что неэффективные затраты могут быть сокращены за счет изменения законодательства округа. Также в ведомстве добавили, что в 2021—2022 годы из окружного бюджета на жилье детям-сиротам было выделено более 987 млн рублей. Жильем обеспечили 332 сироты. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде прокуратура потребовала от регионального департамента строительства и жилищной политики предоставить сироте жилье. Ямалец достиг совершеннолетия, но не получил место для проживания. Суд требования прокуратуры удовлетворил.