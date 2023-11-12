Счетная палата ЯНАО выявила неэффективные расходы на жилье сиротам

Счетная палата ЯНАО обнаружила неэффективные расходы средств окружного бюджета на жилье сиротам. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Счетной палатой Ямало-Ненецкого автономного округа проведено экспертно-аналитическое мероприятие. В ходе мероприятия выявлены неэффективные расходы, связанные с содержанием неиспользуемых жилых помещений специализированного жилищного фонда по причине длительного поиска детей-сирот», — говорится в сообщении. Отмечается, что неэффективные затраты могут быть сокращены за счет изменения законодательства округа.
Также в ведомстве добавили, что в 2021—2022 годы из окружного бюджета на жилье детям-сиротам было выделено более 987 млн рублей. Жильем обеспечили 332 сироты.
Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде прокуратура потребовала от регионального департамента строительства и жилищной политики предоставить сироте жилье. Ямалец достиг совершеннолетия, но не получил место для проживания. Суд требования прокуратуры удовлетворил.
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