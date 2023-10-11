Прокуратура ЯНАО потребовала от властей предоставить квартиру сироте

12 октября 2023 в 11:03 Размер текста - 17 +

Прокуратура Салехарда защитила права сироты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура Салехарда (ЯНАО) подняла вопрос о нарушении жилищных прав ребенка-сироты. Об этом сообщили в telegram-канале региональной прокуратуры. «Прокуратура по обращению ребенка-сироты провела проверку соблюдения требований жилищного законодательства. Прокуратура города направила иск в суд о возложении обязанности на региональный департамент строительства и жилищной политики обязанности предоставить сироте жилое помещение специализированного жилищного фонда. Судом требования прокурора полностью удовлетворены», — сказано в пресс-релизе прокуратуры ЯНАО. В юном возрасте ямалец остался без родителей. Сироту признали нуждающимся в предоставлении жилья на территории округа. Однако уже совершеннолетний юноша не получил место для проживания. Сообщается, что прокуратура следит за выполнением решения суда.

Прокуратура Салехарда (ЯНАО) подняла вопрос о нарушении жилищных прав ребенка-сироты. Об этом сообщили в telegram-канале региональной прокуратуры. «Прокуратура по обращению ребенка-сироты провела проверку соблюдения требований жилищного законодательства. Прокуратура города направила иск в суд о возложении обязанности на региональный департамент строительства и жилищной политики обязанности предоставить сироте жилое помещение специализированного жилищного фонда. Судом требования прокурора полностью удовлетворены», — сказано в пресс-релизе прокуратуры ЯНАО. В юном возрасте ямалец остался без родителей. Сироту признали нуждающимся в предоставлении жилья на территории округа. Однако уже совершеннолетний юноша не получил место для проживания. Сообщается, что прокуратура следит за выполнением решения суда.