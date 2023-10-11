11 октября 2023
10 октября 2023

Прокуратура ЯНАО потребовала от властей предоставить квартиру сироте

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное мероприятие в областном суде. Курган, прокуратура, прокурор
Прокуратура Салехарда защитила права сироты Фото:

Прокуратура Салехарда (ЯНАО) подняла вопрос о нарушении жилищных прав ребенка-сироты. Об этом сообщили в telegram-канале региональной прокуратуры.

«Прокуратура по обращению ребенка-сироты провела проверку соблюдения требований жилищного законодательства. Прокуратура города направила иск в суд о возложении обязанности на региональный департамент строительства и жилищной политики обязанности предоставить сироте жилое помещение специализированного жилищного фонда. Судом требования прокурора полностью удовлетворены», — сказано в пресс-релизе прокуратуры ЯНАО.

В юном возрасте ямалец остался без родителей. Сироту признали нуждающимся в предоставлении жилья на территории округа. Однако уже совершеннолетний юноша не получил место для проживания. Сообщается, что прокуратура следит за выполнением решения суда.

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Прокуратура Салехарда (ЯНАО) подняла вопрос о нарушении жилищных прав ребенка-сироты. Об этом сообщили в telegram-канале региональной прокуратуры. «Прокуратура по обращению ребенка-сироты провела проверку соблюдения требований жилищного законодательства. Прокуратура города направила иск в суд о возложении обязанности на региональный департамент строительства и жилищной политики обязанности предоставить сироте жилое помещение специализированного жилищного фонда. Судом требования прокурора полностью удовлетворены», — сказано в пресс-релизе прокуратуры ЯНАО. В юном возрасте ямалец остался без родителей. Сироту признали нуждающимся в предоставлении жилья на территории округа. Однако уже совершеннолетний юноша не получил место для проживания. Сообщается, что прокуратура следит за выполнением решения суда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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