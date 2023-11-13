13 ноября 2023

Челябинцы смогут обратиться с проблемами в комиссию Генпрокуратуры РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прокуратура Челябинской области. Челябинск, прокуратура челябинской области
Прием граждан будет осуществляться в здании прокуратуры Челябинской области Фото:

Жители Челябинска 16 ноября смогут обратиться со своими проблемами в комиссию Генпрокуратуры РФ, которая будет проводить прием граждан. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, прием будет осуществляться весь день.

«16 ноября с 9 часов утра до 18 часов вечера комиссией Генпрокуратуры РФ будет проведен прием граждан в здании прокуратуры Челябинской области по адресу: Челябинск, улица Карла Маркса, 76. Обратившимся при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Там отметили, что записаться на прием необходимо предварительно. Это можно осуществить по номерам телефонов 239-20-00, 239-20-20, 89048177421.

Помимо областного центра комиссия будет работать в Магнитогорске. Там также горожане смогут рассказать о своих проблемах.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Челябинска 16 ноября смогут обратиться со своими проблемами в комиссию Генпрокуратуры РФ, которая будет проводить прием граждан. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, прием будет осуществляться весь день. «16 ноября с 9 часов утра до 18 часов вечера комиссией Генпрокуратуры РФ будет проведен прием граждан в здании прокуратуры Челябинской области по адресу: Челябинск, улица Карла Маркса, 76. Обратившимся при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. Там отметили, что записаться на прием необходимо предварительно. Это можно осуществить по номерам телефонов 239-20-00, 239-20-20, 89048177421. Помимо областного центра комиссия будет работать в Магнитогорске. Там также горожане смогут рассказать о своих проблемах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...