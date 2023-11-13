Челябинцы смогут обратиться с проблемами в комиссию Генпрокуратуры РФ

Жители Челябинска 16 ноября смогут обратиться со своими проблемами в комиссию Генпрокуратуры РФ, которая будет проводить прием граждан. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, прием будет осуществляться весь день.
«16 ноября с 9 часов утра до 18 часов вечера комиссией Генпрокуратуры РФ будет проведен прием граждан в здании прокуратуры Челябинской области по адресу: Челябинск, улица Карла Маркса, 76. Обратившимся при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Там отметили, что записаться на прием необходимо предварительно. Это можно осуществить по номерам телефонов 239-20-00, 239-20-20, 89048177421.
Помимо областного центра комиссия будет работать в Магнитогорске. Там также горожане смогут рассказать о своих проблемах.
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