В Магнитогорск приедет комиссия Генпрокуратуры РФ

Комиссия Генпрокуратуры РФ проведет прием граждан в Магнитогорске
В Магнитогорск (Челябинская область) 14 ноября приедет комиссия Генпрокуратуры РФ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства, жители смогут обратиться в комиссию со своими проблемами.
«Комиссия Генеральной прокуратуры РФ проведет прием граждан в Магнитогорске. Обратившимся при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Комиссия будет вести прием граждан с 15 до 18 часов. Место приема — здание прокуратур Ленинского, Правобережного, Орджоникидзевского районов Магнитогорска по улице имени Газеты Правда, 14 «б».
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