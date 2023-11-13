В Магнитогорск приедет комиссия Генпрокуратуры РФ

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Коллегия прокуратуры Челябинской области. Челябинск, прокурор, прокуратура, полковник, погон
Комиссия Генпрокуратуры РФ проведет прием граждан в Магнитогорске Фото:

В Магнитогорск (Челябинская область) 14 ноября приедет комиссия Генпрокуратуры РФ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства, жители смогут обратиться в комиссию со своими проблемами.

«Комиссия Генеральной прокуратуры РФ проведет прием граждан в Магнитогорске. Обратившимся при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Комиссия будет вести прием граждан с 15 до 18 часов. Место приема — здание прокуратур Ленинского, Правобережного, Орджоникидзевского районов Магнитогорска по улице имени Газеты Правда, 14 «б».

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В Магнитогорск (Челябинская область) 14 ноября приедет комиссия Генпрокуратуры РФ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства, жители смогут обратиться в комиссию со своими проблемами. «Комиссия Генеральной прокуратуры РФ проведет прием граждан в Магнитогорске. Обратившимся при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Комиссия будет вести прием граждан с 15 до 18 часов. Место приема — здание прокуратур Ленинского, Правобережного, Орджоникидзевского районов Магнитогорска по улице имени Газеты Правда, 14 «б».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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