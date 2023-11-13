В Магнитогорск приедет комиссия Генпрокуратуры РФ

13 ноября 2023 в 17:32 Размер текста - 17 +

Комиссия Генпрокуратуры РФ проведет прием граждан в Магнитогорске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорск (Челябинская область) 14 ноября приедет комиссия Генпрокуратуры РФ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства, жители смогут обратиться в комиссию со своими проблемами. «Комиссия Генеральной прокуратуры РФ проведет прием граждан в Магнитогорске. Обратившимся при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Комиссия будет вести прием граждан с 15 до 18 часов. Место приема — здание прокуратур Ленинского, Правобережного, Орджоникидзевского районов Магнитогорска по улице имени Газеты Правда, 14 «б».

В Магнитогорск (Челябинская область) 14 ноября приедет комиссия Генпрокуратуры РФ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства, жители смогут обратиться в комиссию со своими проблемами. «Комиссия Генеральной прокуратуры РФ проведет прием граждан в Магнитогорске. Обратившимся при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Комиссия будет вести прием граждан с 15 до 18 часов. Место приема — здание прокуратур Ленинского, Правобережного, Орджоникидзевского районов Магнитогорска по улице имени Газеты Правда, 14 «б».