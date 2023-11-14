Украинский спортсмен сбежал из страны после ЧМ, чтобы скрыться от мобилизации

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Артур Билан получил две мобилизационные повестки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Профессиональный рыбак Артур Билан покинул расположение сборной Украины после выступления на чемпионате мира в Италии, так как ему угрожала мобилизация. Об этом стало известно из переписки спортсмена с капитаном своей сборной Даниилом Лясовым.

«Билан покинул расположение сборной Украины после выступления на чемпионате мира по уличной рыбалке в Италии из-за угрозы мобилизации», — сообщает Sport24. Там добавили, что спортсмен совершил побег после завершения соревнований перед возвращением команды на Украину.

Даниил Лясов опубликовал в соцсетях сообщение Билана, в котором тот утверждает, что получил две повестки. Спортсмен объяснил свои действия тем, что он не может «решить данный вопрос» и не желает, чтобы его семья жила в постоянном стрессе.

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Профессиональный рыбак Артур Билан покинул расположение сборной Украины после выступления на чемпионате мира в Италии, так как ему угрожала мобилизация. Об этом стало известно из переписки спортсмена с капитаном своей сборной Даниилом Лясовым. «Билан покинул расположение сборной Украины после выступления на чемпионате мира по уличной рыбалке в Италии из-за угрозы мобилизации», — сообщает Sport24. Там добавили, что спортсмен совершил побег после завершения соревнований перед возвращением команды на Украину. Даниил Лясов опубликовал в соцсетях сообщение Билана, в котором тот утверждает, что получил две повестки. Спортсмен объяснил свои действия тем, что он не может «решить данный вопрос» и не желает, чтобы его семья жила в постоянном стрессе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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