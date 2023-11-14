Украинский спортсмен сбежал из страны после ЧМ, чтобы скрыться от мобилизации

Профессиональный рыбак Артур Билан покинул расположение сборной Украины после выступления на чемпионате мира в Италии, так как ему угрожала мобилизация. Об этом стало известно из переписки спортсмена с капитаном своей сборной Даниилом Лясовым.
«Билан покинул расположение сборной Украины после выступления на чемпионате мира по уличной рыбалке в Италии из-за угрозы мобилизации», — сообщает Sport24. Там добавили, что спортсмен совершил побег после завершения соревнований перед возвращением команды на Украину.
Даниил Лясов опубликовал в соцсетях сообщение Билана, в котором тот утверждает, что получил две повестки. Спортсмен объяснил свои действия тем, что он не может «решить данный вопрос» и не желает, чтобы его семья жила в постоянном стрессе.
Профессиональный рыбак Артур Билан покинул расположение сборной Украины после выступления на чемпионате мира в Италии, так как ему угрожала мобилизация. Об этом стало известно из переписки спортсмена с капитаном своей сборной Даниилом Лясовым. «Билан покинул расположение сборной Украины после выступления на чемпионате мира по уличной рыбалке в Италии из-за угрозы мобилизации», — сообщает Sport24. Там добавили, что спортсмен совершил побег после завершения соревнований перед возвращением команды на Украину. Даниил Лясов опубликовал в соцсетях сообщение Билана, в котором тот утверждает, что получил две повестки. Спортсмен объяснил свои действия тем, что он не может «решить данный вопрос» и не желает, чтобы его семья жила в постоянном стрессе.