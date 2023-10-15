Двое сотрудников украинского футбольного клуба сбежали из страны

Двое мужчин-сотрудников украинского женского футбольного клуба «Кривбасс» сбежали в Европу. Об этом рассказал журналист Сергей Болотников.
«В составе делегации женской футбольной команды они уехали в Европу, где шла подготовка к матчам женской Лиги чемпионов. А там самовольно покинули расположение команды», — передает слова Болотникова telegram-канал «Политика Страны». Отмечается, что ФК сообщил о бегстве мужчин полиции, Министерству спорта и Госпогранслужбе Украины.
Ранее украинский футболист Александр Распутько, выступавший за команду «Шахтер», покинул Украину и сбежал в Россию после матча в Бельгии. Как сообщалось, после игры в юношеской Лиге чемпионов между «Шахтером» и «Антверпеном» игрок украинской команды исчез. Как сообщал источник, знакомый с ситуацией, он мог отправиться в Россию и подать запрос на политическое убежище.
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