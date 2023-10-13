RT: игрок украинского «Шахтера» сбежал в Россию после игры в Бельгии

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Товарищеский матч по мини-футболу между сотрудниками УФСИН и Росгвардии. Курган, футболист, футбол, футбольное поле, футбольный мяч
Футболист мог подать запрос на политическое убежище в России, сообщает RT Фото:

Украинский футболист Александр Распутько, выступавший за команду «Шахтер», покинул Украину и сбежал в Россию после матча в Бельгии. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.

«19-летний украинский футболист „Шахтера“ сбежал в Россию», — передает слова источника RT. Он добавил, что после игры в юношеской Лиге чемпионов между «Шахтером» и «Антверпеном» игрок украинской команды исчез.

Его форма была найдена в аэропорту, а сам Распутько удалил все свои записи в социальных сетях и перестал отвечать на телефонные звонки. Футболист мог выбрать Россию в качестве места убежища и подать там запрос на политическое убежище, заключил источник.

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Украинский футболист Александр Распутько, выступавший за команду «Шахтер», покинул Украину и сбежал в Россию после матча в Бельгии. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией. «19-летний украинский футболист „Шахтера“ сбежал в Россию», — передает слова источника RT. Он добавил, что после игры в юношеской Лиге чемпионов между «Шахтером» и «Антверпеном» игрок украинской команды исчез. Его форма была найдена в аэропорту, а сам Распутько удалил все свои записи в социальных сетях и перестал отвечать на телефонные звонки. Футболист мог выбрать Россию в качестве места убежища и подать там запрос на политическое убежище, заключил источник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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