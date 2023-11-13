13 ноября 2023

Ежегодно каждый 500-й житель ЯНАО заболевает сахарным диабетом

В ЯНАО каждый год наблюдается прирост заболеваемости диабетом
© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Евгения Куйвашева в Новоуральск: завод Медсинтез и детский сад №15., ампула, инсулин
На Ямале с каждым годом растет число заболевших диабетом Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе большое количество жителей заболевает диабетом. В департаменте здравоохранения корреспонденту URA.RU сообщили, что с каждым годом число больных увеличивается на 1000 человек.

«На сегодняшний день в округе зарегистрировано порядка 20 тысяч пациентов с диагнозом сахарный диабет. Ежегодный прирост пациентов с сахарным диабетом составляет в среднем в округе около 1000 человек», — рассказали в окружном депздраве.

Специалисты пояснили корреспонденту агентства, какая категория людей подвержена заболеванию и назвали главную причину появления диабета. «Рост заболеваемости чаще у людей трудоспособного возраста, имеющих избыточную массу тела, ожирение. Это связано не только с хорошей выявляемостью у пациентов, проходящих диспансеризацию и медицинские осмотры, но и ростом открытия рынка фаст-фуда, неправильным питанием, малоподвижным образом жизни», — сообщили URA.RU в депздраве.

Медицинское обеспечение больных идет за счет окружных средств. «Дети с сахарным диабетом 1 типа и малоимущие взрослые до 23 лет обеспечиваются суточным мониторингом глюкозы крови. Также пациентов с 1 типом диабета обеспечивают расходным материалом к инсулиновой помпе», — рассказали специалисты.

Ранее URA.RU сообщило о росте количества заболевших COVID-19 в ЯНАО. За последнюю неделю инфекцию диагностировали у 310 пациентов округа.

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В Ямало-Ненецком автономном округе большое количество жителей заболевает диабетом. В департаменте здравоохранения корреспонденту URA.RU сообщили, что с каждым годом число больных увеличивается на 1000 человек. «На сегодняшний день в округе зарегистрировано порядка 20 тысяч пациентов с диагнозом сахарный диабет. Ежегодный прирост пациентов с сахарным диабетом составляет в среднем в округе около 1000 человек», — рассказали в окружном депздраве. Специалисты пояснили корреспонденту агентства, какая категория людей подвержена заболеванию и назвали главную причину появления диабета. «Рост заболеваемости чаще у людей трудоспособного возраста, имеющих избыточную массу тела, ожирение. Это связано не только с хорошей выявляемостью у пациентов, проходящих диспансеризацию и медицинские осмотры, но и ростом открытия рынка фаст-фуда, неправильным питанием, малоподвижным образом жизни», — сообщили URA.RU в депздраве. Медицинское обеспечение больных идет за счет окружных средств. «Дети с сахарным диабетом 1 типа и малоимущие взрослые до 23 лет обеспечиваются суточным мониторингом глюкозы крови. Также пациентов с 1 типом диабета обеспечивают расходным материалом к инсулиновой помпе», — рассказали специалисты. Ранее URA.RU сообщило о росте количества заболевших COVID-19 в ЯНАО. За последнюю неделю инфекцию диагностировали у 310 пациентов округа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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