13 ноября 2023

В ЯНАО выросло число заболевших коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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За неделю в ЯНАО возросло число пациентов с COVID-19 Фото:

Число заболевших коронавирусом в ЯНАО увеличилось за последнюю неделю. Как сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф, инфекция выявлена у 310 пациентов.

«За 45-ю неделю 2023 года (с 6 по 12 ноября) в стране количество госпитализаций составило 5 473 человека и увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 8,5%», — говорится на сайте. Коронавирусную инфекцию диагностировали у 310 пациентов из Ямала. Неделей ранее число заболевших составляло 197.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО начался сезонный рост заболеваемости вирусными инфекциями. Для оперативного выявления COVID-19 врачи тестируют всех пациентов с симптомами ОРВИ.

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Число заболевших коронавирусом в ЯНАО увеличилось за последнюю неделю. Как сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф, инфекция выявлена у 310 пациентов. «За 45-ю неделю 2023 года (с 6 по 12 ноября) в стране количество госпитализаций составило 5 473 человека и увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 8,5%», — говорится на сайте. Коронавирусную инфекцию диагностировали у 310 пациентов из Ямала. Неделей ранее число заболевших составляло 197. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО начался сезонный рост заболеваемости вирусными инфекциями. Для оперативного выявления COVID-19 врачи тестируют всех пациентов с симптомами ОРВИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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