В ЯНАО выросло число заболевших коронавирусом

За неделю в ЯНАО возросло число пациентов с COVID-19
Число заболевших коронавирусом в ЯНАО увеличилось за последнюю неделю. Как сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф, инфекция выявлена у 310 пациентов.
«За 45-ю неделю 2023 года (с 6 по 12 ноября) в стране количество госпитализаций составило 5 473 человека и увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 8,5%», — говорится на сайте. Коронавирусную инфекцию диагностировали у 310 пациентов из Ямала. Неделей ранее число заболевших составляло 197.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО начался сезонный рост заболеваемости вирусными инфекциями. Для оперативного выявления COVID-19 врачи тестируют всех пациентов с симптомами ОРВИ.
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