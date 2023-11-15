WSJ: Украина начала дерзкие попытки возобновить контрнаступление

15 ноября 2023 в 10:19 Размер текста - 17 +

ВСУ потыкаются провести переброску своих сил через Днепр для возобновления контрнаступления Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские морские пехотинцы перебрасывают свои силы через Днепр для атак по российским позициям. Таким образом они пытаются возобновить контрнаступление, проводя «дерзкие» операции. Об этом написал американский обозреватель Мэтью Люксмур. «Украина стремится возобновить контрнаступление с помощью дерзких переходов через реки. Морские пехотинцы ночью переходят реку Днепр небольшими группами», — написал Мэтью Люксмур в своем материале для The Wall Street Journal. Он подчеркнул, что ВСУ пытаются усилить свое присутствие на потерянных территориях, проводя «дерзкие операции». Также Киев стягивает западную военную технику. Журналист ссылается на слова самих украинских солдат, которые уверены, что это их последняя попытка продолжить наступление. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявлял, что контрнаступление зашло в тупик, передает Life . Президент Украины Владимир Зеленский с ним не согласился. Залужный также добавил, что от украинской армии стоит ожидать только поражения , передает Pravda.ru. Украина проводит контрнаступление с 4 июня.

Украинские морские пехотинцы перебрасывают свои силы через Днепр для атак по российским позициям. Таким образом они пытаются возобновить контрнаступление, проводя «дерзкие» операции. Об этом написал американский обозреватель Мэтью Люксмур. «Украина стремится возобновить контрнаступление с помощью дерзких переходов через реки. Морские пехотинцы ночью переходят реку Днепр небольшими группами», — написал Мэтью Люксмур в своем материале для The Wall Street Journal. Он подчеркнул, что ВСУ пытаются усилить свое присутствие на потерянных территориях, проводя «дерзкие операции». Также Киев стягивает западную военную технику. Журналист ссылается на слова самих украинских солдат, которые уверены, что это их последняя попытка продолжить наступление. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявлял, что контрнаступление зашло в тупик, передает Life. Президент Украины Владимир Зеленский с ним не согласился. Залужный также добавил, что от украинской армии стоит ожидать только поражения, передает Pravda.ru. Украина проводит контрнаступление с 4 июня.