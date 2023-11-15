Из Курганской области в зону СВО отправят сапоги и печки. Фото

16 ноября 2023 в 10:54 Размер текста - 17 +

Курганское предприятие «Профиль» поможет российским бойцам печками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганское предприятие «Профиль» направит бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции, десять печек и сто пар сапог. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Курганской областной думы. «ООО „Профиль“, учредителем которого является депутат Курганской областной думы Александр Обласов, постоянно оказывает помощь нашим бойцам, находящимся на СВО. В этот раз сотрудники предприятия вместе с индивидуальными предпринимателями, занимающимися лесозаготовкой, подготовили для отправки нашим ребятам десять печек и сто пар сапог на общую сумму 300 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе облдумы. Ранее URA.RU писало, что депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков отправил в зону СВО груз с мясными и рыбными консервами. Партия передана через Волноваху в 155-гвардейскую бригаду морской пехоты для военнослужащих с Урала. Предприятие курганского депутата Александра Обласова подготовило груз для курганских бойцов на СВО Фото: пресс-служба Курганской областной думы

Курганское предприятие «Профиль» направит бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции, десять печек и сто пар сапог. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Курганской областной думы. «ООО „Профиль“, учредителем которого является депутат Курганской областной думы Александр Обласов, постоянно оказывает помощь нашим бойцам, находящимся на СВО. В этот раз сотрудники предприятия вместе с индивидуальными предпринимателями, занимающимися лесозаготовкой, подготовили для отправки нашим ребятам десять печек и сто пар сапог на общую сумму 300 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе облдумы. Ранее URA.RU писало, что депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков отправил в зону СВО груз с мясными и рыбными консервами. Партия передана через Волноваху в 155-гвардейскую бригаду морской пехоты для военнослужащих с Урала.