15 ноября 2023

Из Курганской области в зону СВО отправят сапоги и печки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ОНФ. Гуманитарная помощь. Курган , печка, буржуйка, печка буржуйка
Курганское предприятие «Профиль» поможет российским бойцам печками Фото:

Курганское предприятие «Профиль» направит бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции, десять печек и сто пар сапог. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Курганской областной думы.

«ООО „Профиль“, учредителем которого является депутат Курганской областной думы Александр Обласов, постоянно оказывает помощь нашим бойцам, находящимся на СВО. В этот раз сотрудники предприятия вместе с индивидуальными предпринимателями, занимающимися лесозаготовкой, подготовили для отправки нашим ребятам десять печек и сто пар сапог на общую сумму 300 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе облдумы.

Ранее URA.RU писало, что депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков отправил в зону СВО груз с мясными и рыбными консервами. Партия передана через Волноваху в 155-гвардейскую бригаду морской пехоты для военнослужащих с Урала.

Предприятие курганского депутата Александра Обласова подготовило груз для курганских бойцов на СВО
Предприятие курганского депутата Александра Обласова подготовило груз для курганских бойцов на СВО
Фото:

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Курганское предприятие «Профиль» направит бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции, десять печек и сто пар сапог. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Курганской областной думы. «ООО „Профиль“, учредителем которого является депутат Курганской областной думы Александр Обласов, постоянно оказывает помощь нашим бойцам, находящимся на СВО. В этот раз сотрудники предприятия вместе с индивидуальными предпринимателями, занимающимися лесозаготовкой, подготовили для отправки нашим ребятам десять печек и сто пар сапог на общую сумму 300 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе облдумы. Ранее URA.RU писало, что депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков отправил в зону СВО груз с мясными и рыбными консервами. Партия передана через Волноваху в 155-гвардейскую бригаду морской пехоты для военнослужащих с Урала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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