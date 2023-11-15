Курганский депутат ГД Ильтяков отправил консервы уральским морпехам в ДНР. Фото

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Сбор гуманитарной помощи на Донбасс. Курган, тушенка, гумманитарная помощь
Депутат ГД Ильтяков отправил консервы военным на СВО Фото:
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Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков отправил уральским морпехам в зону СВО гуманитарный груз с консервами через Волноваху (ДНР). Об этом политик написал в своем telegram-канале.

«Очередной гуманитарный груз отправлен на передовую. В нем, кроме теплых вещей, печей и другого необходимого для наших бойцов — мясные и рыбные консервы. Новая партия передана через Волноваху в 155-гвардейскую бригаду морской пехоты для военнослужащих с Урала», — написал Ильтяков.

Ранее Ильтяков уже отправлял консервы саперам на фронт. Также партия гуманитарного груза до этого высылалась бойцам морской пехоты.

Из Курганской области на фронт отправили партию консервы и тушенки в зону СВО
Из Курганской области на фронт отправили партию консервы и тушенки в зону СВО
Фото:

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Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков отправил уральским морпехам в зону СВО гуманитарный груз с консервами через Волноваху (ДНР). Об этом политик написал в своем telegram-канале. «Очередной гуманитарный груз отправлен на передовую. В нем, кроме теплых вещей, печей и другого необходимого для наших бойцов — мясные и рыбные консервы. Новая партия передана через Волноваху в 155-гвардейскую бригаду морской пехоты для военнослужащих с Урала», — написал Ильтяков. Ранее Ильтяков уже отправлял консервы саперам на фронт. Также партия гуманитарного груза до этого высылалась бойцам морской пехоты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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