Курганский депутат ГД Ильтяков отправил консервы уральским морпехам в ДНР. Фото

15 ноября 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Депутат ГД Ильтяков отправил консервы военным на СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков отправил уральским морпехам в зону СВО гуманитарный груз с консервами через Волноваху (ДНР). Об этом политик написал в своем telegram-канале. «Очередной гуманитарный груз отправлен на передовую. В нем, кроме теплых вещей, печей и другого необходимого для наших бойцов — мясные и рыбные консервы. Новая партия передана через Волноваху в 155-гвардейскую бригаду морской пехоты для военнослужащих с Урала», — написал Ильтяков. Ранее Ильтяков уже отправлял консервы саперам на фронт. Также партия гуманитарного груза до этого высылалась бойцам морской пехоты. Из Курганской области на фронт отправили партию консервы и тушенки в зону СВО Фото: tg-канал Александра Ильтякова https://t.me/iltiakov_live/5108

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков отправил уральским морпехам в зону СВО гуманитарный груз с консервами через Волноваху (ДНР). Об этом политик написал в своем telegram-канале. «Очередной гуманитарный груз отправлен на передовую. В нем, кроме теплых вещей, печей и другого необходимого для наших бойцов — мясные и рыбные консервы. Новая партия передана через Волноваху в 155-гвардейскую бригаду морской пехоты для военнослужащих с Урала», — написал Ильтяков. Ранее Ильтяков уже отправлял консервы саперам на фронт. Также партия гуманитарного груза до этого высылалась бойцам морской пехоты.