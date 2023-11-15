Депутат ГД Ильтяков отправил консервы военным на СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков отправил уральским морпехам в зону СВО гуманитарный груз с консервами через Волноваху (ДНР). Об этом политик написал в своем telegram-канале.
«Очередной гуманитарный груз отправлен на передовую. В нем, кроме теплых вещей, печей и другого необходимого для наших бойцов — мясные и рыбные консервы. Новая партия передана через Волноваху в 155-гвардейскую бригаду морской пехоты для военнослужащих с Урала», — написал Ильтяков.
Ранее Ильтяков уже отправлял консервы саперам на фронт. Также партия гуманитарного груза до этого высылалась бойцам морской пехоты.
Из Курганской области на фронт отправили партию консервы и тушенки в зону СВО
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